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Науковці виявили, як цукор знижує ризик хвороби Альцгеймера: результати дослідження

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Розвиток хвороби Альцгеймера у старшому віці може залежати від харчування у дитинстві
фото з відкритих джерел

Учасники дослідження, які споживали менше цукру у дитинстві, мали кращі показники та менші ризики хвороб

Вживання цукру у дитинстві впливає на ризик розвитку хвороби Альцгеймера у дорослому віці. Такого висновку дійшли вчені з Китаю, які провели дослідження за участю понад 60 тис. людей. Про це розповідає «Главком» із посиланням на ScienceAlert.

Як з'ясували автори дослідження, харчування людини у перші 1000 днів від зачаття має важливий вплив на здоров'я у майбутньому. Йдеться про період від початку вагітності до двох років.

Тож вчені дослідили медичні дані учасників британського біобанку, які народилися між 1951 і 1956 роками. Перша група людей народилася у період, коли у Великій Британії цукор видавали за картками, тому в ранньому дитинстві споживала його менше. Друга вже не мала обмежень у споживанні цукру.

Тож учасники, які споживали менше цукру, мали нижчі ризики розвитку низки хвороб, а саме: на 27% менший ризик деменції, на 46% – хвороби Альцгеймера, на 11% – депресії, на 20% – тривожних розладів.

Найбільший вплив зменшення споживання цукру на здоров'я людини спостерігався тоді, коли його споживання було обмежене саме у перші роки життя після народження. Водночас вплив обмеження цукру під час вагітності був майже непомітним.

«Ми вважаємо, що довготривалий захисний ефект пов'язаний із метаболічним програмуванням у перші 1000 днів життя – критичний період, коли мозок швидко розвивається й особливо чутливо реагує на харчові сигнали», – пояснив автор дослідження Бін Чжан.

Також вчені провели МРТ учасникам, які зазнали обмежень у вживанні цукру з народження. Виявилося, що у них були краще збережені ділянки мозку, зокрема гіпокамп і таламус, які відповідають за пам'ять і мислення. До того ж більший об'єм цих ділянок може допомагати мозку краще реагувати на вікові зміни організму.

До слова, аналіз крові здатний попередити хворобу Альцгеймера ще за десятки років до появи перших симптомів. Йдеться про дослідження рівня білка, який є певним біомаркером. Так, аналіз крові визначає рівень особливої форми білка тау, що починає зростати на ранніх етапах хвороби Альцгеймера. Водночас вчені зауважують, що цей аналіз не визначає точний розвиток хвороби у майбутньому.

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Теги: здоров'я Хвороба Альцгеймера їжа наука

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