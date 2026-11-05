Кіра Найтлі зіграла дружину-шпигунку британського прем'єра: дата виходу серіалу «Чорні голуби»

Кіра Найтлі в ролі Гелен Вебб опиниться в центрі нової політичної змови

Сьогодні, 5 листопада, Netflix презентує другий сезон серіалу «Чорні голуби». Головну героїню, дружину британського політика Гелен Вебб, яка веде подвійне життя та працює на державну секретну шпигунську організацію, знову зіграє акторка Кіра Найтлі. Деталі нового сезону трилеру читайте у матеріалі «Главкома» про головні серіальні прем’єри листопада 2026 року.

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Сюжет серіалу «Чорних голубів»

Дата виходу: 5 листопада

5 листопада Платформа: Netflix

Netflix Жанр: шпигунський трилер, бойовик, кримінальна драма

шпигунський трилер, бойовик, кримінальна драма У ролях: Кіра Найтлі, Бен Вішоу, Сара Ланкашир, Ендрю Кодзі, Ембіка Мод, Ендрю Бакан

Події серіалу розгортаються в сучасному Лондоні. Гелен Вебб багато років приховує від родини свою справжню професію. Удень вона грає роль заможної дружини політика та матері двох дітей, а за лаштунками збирає інформацію про впливових людей і передає її організації «Чорні голуби».

фото: Netflix

У першому сезоні, який вийшов у грудні 2024 року, коханця Гелен Джейсона вбили. Жінка почала з'ясовувати обставини його смерті, намагаючись водночас не допустити викриття свого шпигунського життя. Їй допомагав давній друг, професійний найманий убивця Сем Янг, якого зіграв Бен Вішоу.

Чорні голуби, сезон 2. Офіційний трейлер

У новому сезоні загроза викриття для Гелен зросте. Її чоловік Воллес готуватиметься обійняти посаду прем'єр-міністра Великої Британії, тому шпигунська діяльність дружини може поставити під загрозу не лише їхню родину, а й політичне майбутнє країни. Водночас наставниця Гелен, місіс Рід, опиниться в центрі змови, спрямованої проти неї всередині організації. Гелен знову об'єднається із Семом, щоб розібратися в тому, що відбувається. Їм доведеться повернутися до старих ворогів і союзників, а також зіткнутися з наслідками власних рішень.

Хто створив серіал «Чорні голуби»

Автором, сценаристом і виконавчим продюсером серіалу залишається британський сценарист Джо Бартон. Раніше він працював над стрічками «Ґірі/Хаджі» та «Проєкт Лазар». Другим сезоном також займалися режисери Джуліан Фаріно та Кірон Гокс.

До прем'єри першого сезону Netflix уже замовив другий. За роль у серіалі «Чорні голуби» Кіра Найтлі отримала номінацію на «Золотий глобус» за роль Гелен Вебб. Другий сезон серіалу складатиметься із шести епізодів. Усі серії стануть доступними одночасно 5 листопада на Netflix.

Актори другого сезону серіалу «Чорні голуби»

У другому сезоні з'являться нові персонажі. Нів Кемпбелл, відома за франшизою фільмів жахів «Крик», зіграє представницю американського оборонного відомства Сесіль Мейсон. Ембіка Мод, яка здобула популярність завдяки романтичній драмі «Один день», грає роль агентки «Чорних голубів» Лайли, яку відправлять допомагати Гелен.

Кіра Найтлі

Британська акторка Кіра Найтлі повернеться до ролі Гелен Вебб, дружини політика та шпигунки, яка передає секретну інформацію організації «Чорні голуби». Відома за фільмами «Пірати Карибського моря», «Гордість і упередження», «Спокута» та «Анна Кареніна».

Бен Вішоу

фото: скриншот Netflix /YouTube

Британський актор Бен Вішоу знову зіграє Сема Янга, давнього друга Гелен і професійного найманого вбивцю. Глядачі також знають його за роллю К'ю у фільмах про Джеймса Бонда, а також за стрічками «Парфумер: Історія одного вбивці» та «Паддінгтон».

Сара Ланкашир

фото: скриншот Netflix /YouTube

Британська акторка Сара Ланкашир повернеться до ролі наставниці Гелен та керівниці шпигунської організації місіс Рід. Відома за серіалами «Щаслива долина», «Останнє танго в Галіфаксі» та «Джулія».

Ендрю Бакан

Ендрю Бакан виконує роль чоловіка Гелен, яку грає Кара Найтлі фото: Netflix

Британський актор Ендрю Бакан знову зіграє чоловіка Гелен, політика Воллеса Вебба, який готується стати прем'єр-міністром Великої Британії. Серед його відомих робіт – серіали «Бродчерч», «Тілоохоронець» і «Широкі обрії».

Ембіка Мод

фото: скриншот Netflix /YouTube

Британська акторка Ембіка Мод зіграє агентку «Чорних голубів», яку відправляють допомагати Гелен. Акторка здобула популярність завдяки головній ролі в серіалі «Один день», а також знімалася в медичній драмі «Це буде боляче».

Нів Кемпбелл

фото: скриншот Netflix /YouTube

Канадська акторка Нів Кемпбелл зʼявиться на екрані в ролі представниці американського оборонного відомства Сесіль Мейсон. Відома за ролями у франшизі фільмів жахів «Крик» та серіалі «Лінкольн для адвоката».

Бабу Сісей

фото: скриншот Netflix /YouTube

Британський актор Бабу Сісей зіграє одного з керівників організації «Чорні голуби» містера Контеха, чиї мотиви викликатимуть підозри. Актор також знімався в серіалах «Чорна Земля повстання» та «Чужий: Земля».

Сем Райлі

фото: скриншот Netflix /YouTube

Британський актор Сем Райлі гратиме посланця таємничої організації Патріка. Серед його відомих робіт – фільми «Контроль», «Малефісента» та «Вогняна марка».

Також до акторського складу приєдналися Сем Райлі, Сільвія Гукс, Ґоран Костіć і Семюел Барнетт.

Нагадаємо, у жовтні на Netflix вийшов четвертий сезон серіалу «Дипломатка». Політичний трилер продовжить історію американської дипломатки Кейт Вайлер, яка намагається втримати міжнародні відносини від катастрофи й водночас розібратися в небезпечних інтригах всередині влади США. За попередні сезони «Дипломатка» здобула премії «Еммі» та «Золотий глобус», а також номінації на різних кінопреміях.