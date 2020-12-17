Техас подає новий антимонопольний позов проти Google

Штат Техас подає позов від імені кількох штатів до компанії Google через порушення правил конкуренці

Генеральний прокурор американського штату Техас Кен Пакстон подає антимонопольний позов до компанії Google від імені кількох штатів.

Про це йдеться в повідомленні в Twitter прокуратури Техасу.

«Я з гордістю оголошую, що штат Техас подає позов від імені кількох штатів до компанії Google через порушення правил конкуренції, обмежувальних практик і надання інформації, що вводить в оману», - йдеться в повідомленні.

За його словами, Google регулярно використовує свою «владу монополії», щоб контролювати ціноутворення.

Відзначається, що Пакстон зосереджений на поведінці компанії на ринку цифрової реклами.

Раніше повідомлялося, що Мін'юст США звинуватив Google у зловживанні своїм становищем в області онлайн-пошуку, щоб знищити конкуренцію, чим нашкодив споживачам.

Рані повідомлялося, що ЄС вимагатиме від Facebook і YouTube видаляти терористичний контент.

Нагадаємо, що ЄС жорстко обмежить Facebook, Amazon і Google.

Компанії можуть бути оштрафовані до 10% їх річного обороту за порушення правил конкуренції.

До того, їм може бути повністю заборонений доступ на ринок ЄС за «серйозні і неодноразові порушення закону».

Компанії повинні будуть інформувати ЄС про будь-які заплановані злиття або поглинання. Facebook і інші компанії попередили, що посилення регулювання може спонукати їх піти з ЄС, що може коштувати робочих місць і заблокувати доступ для користувачів з ЄС.