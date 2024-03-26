Кличко повідомив, коли у Києві завершиться опалювальний сезон
Мер міста: Попри ворожі обстріли, Київ пройшов опалювальний сезон без збоїв у роботі систем життєзабезпечення
Завершення опалювального сезону у Києві заплановане на 28 березня, через суттєве потепління, яке прогнозують синоптики. Про це мер столиці повідомив у соцмережах.
У повідомленні зазначається, що централізована система теплопостачання Києва є найбільшою в Україні та однією з найбільших у Європі. Тому як для її розгортання, так і для переходу в літній режим, необхідно кілька днів.
«Враховуючи це, з 28 березня ми розпочинаємо процес відключення. Дострокове завершення опалювального сезону дасть змогу столиці зекономити енергоносії і не витрачати без потреби природний газ. А мешканцям міста – зекономити на сплаті за опалення», – повідомив очільник столиці.
До слова, відключення систем опалення у закладах охорони здоров’я, культури, фізичної культури і спорту, дошкільної та загальної середньої освіти, а також в установах та закладах соціального обслуговування відбувається за письмовими заявками їх керівників.
Віталій Кличко додав, що попри колосальні ризики та ворожі обстріли, Київ пройшов опалювальний сезон стабільно та без збоїв у роботі систем життєзабезпечення.
Нагадаємо, у Харкові достроково завершать опалювальний сезон через дефіцит електроенергії. Міський голова Харкова повідомив, що відключати теплопостачання почнуть з завтрашнього дня та додав, що температура повітря на вулиці – сприятлива.
Також у Краматорську достроково завершують опалювальний сезон через підвищення температури атмосферного повітря. Таке рішення озвучили на оперативній нараді з питань житлового та комунального господарства Краматорської військадміністрації.
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