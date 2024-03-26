Головна Київ Новини
search button user button menu button

Кличко повідомив, коли у Києві завершиться опалювальний сезон

Катерина Іванова
glavcom.ua
Кличко повідомив, коли у Києві завершиться опалювальний сезон
Очільник міста: Дострокове завершення опалювального сезону дасть змогу столиці зекономити енергоносії і не витрачати без потреби природний газ
фото з відкритих джерел

Мер міста: Попри ворожі обстріли, Київ пройшов опалювальний сезон без збоїв у роботі систем життєзабезпечення

Завершення опалювального сезону у Києві заплановане на 28 березня, через суттєве потепління, яке прогнозують синоптики. Про це мер столиці повідомив у соцмережах.

У повідомленні зазначається, що централізована система теплопостачання Києва є найбільшою в Україні та однією з найбільших у Європі. Тому як для її розгортання, так і для переходу в літній режим, необхідно кілька днів. 

«Враховуючи це, з 28 березня ми розпочинаємо процес відключення. Дострокове завершення опалювального сезону дасть змогу столиці зекономити енергоносії і не витрачати без потреби природний газ. А мешканцям міста – зекономити на сплаті за опалення», – повідомив очільник столиці.

До слова, відключення систем опалення у закладах охорони здоров’я, культури, фізичної культури і спорту, дошкільної та загальної середньої освіти, а також в установах та закладах соціального обслуговування відбувається за письмовими заявками їх керівників.

Віталій Кличко додав, що попри колосальні ризики та ворожі обстріли, Київ пройшов опалювальний сезон стабільно та без збоїв у роботі систем життєзабезпечення.

Нагадаємо, у Харкові достроково завершать опалювальний сезон через дефіцит електроенергії. Міський голова Харкова повідомив, що відключати теплопостачання почнуть з завтрашнього дня та додав, що температура повітря на вулиці – сприятлива.

Також у Краматорську достроково завершують опалювальний сезон через підвищення температури атмосферного повітря. Таке рішення озвучили на оперативній нараді з питань житлового та комунального господарства Краматорської військадміністрації.

Читайте також:

Теги: 8 березня Віталій Кличко міськрада опалювальний сезон ринок опалення повітря відключення

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Держава має борги перед інвесторами в «зелену» енергетику
Експерт негативно оцінив запропоновані зміни моделі фінансування «зеленої» енергетики
21 березня, 17:53
Близько 20% українців з критично великими боргами вже сплатили 100 млн грн
Як українці гасять борги за електрику: гендиректор Yasno побачив позитивну динаміку
28 лютого, 17:28
На кордоні України та Польщі тривають протести фермерів
Хто винен у зерновому колапсі на кордоні? Голова Мінсільгоспу Польщі зробив неочікуваний висновок
27 лютого, 10:16
8 березня – Міжнародний день боротьби за права жінок
Міжнародний жіночий день. Які свята відзначаємо 8 березня
8 березня, 00:20
Міжнародний жіночий день – державне свято в Україні
Де провести 8 березня в Києві: концерти, виставки, стендапи
8 березня, 10:03
Станом на 8 березня рівень забрудненості атмосферного повітря в Києві середній на правому та високий на лівому березі
У столиці спостерігається високий рівень забруднення повітря: де перевищено показники
8 березня, 11:06
Депутати назвали торгівлю ЄС з РФ та Білоруссю «аморальною» та закликали її припинити
Європарламент закликав до термінового ембарго на агропродукцію з РФ
13 березня, 15:41
Лідером за розміром автопарку є Віталій Нестор від фракції «Батьківщини»: у нього задекларовано шість автівок
Вина, діаманти і самовари. Депутати Київради здивували своїми деклараціями
20 березня, 07:32
Енергетики фіксують суттєвий зріст навантаження на електромережі
На Хмельниччині запровадили погодинні відключення світла
Вчора, 22:28

Новини

Перевірка реставрації Братського монастиря: на Києво-Могилянську академію накладено штраф
Перевірка реставрації Братського монастиря: на Києво-Могилянську академію накладено штраф
Кличко повідомив, коли у Києві завершиться опалювальний сезон
Кличко повідомив, коли у Києві завершиться опалювальний сезон
Житній ринок на аукціоні: міськрада відреагувала на скандал
Житній ринок на аукціоні: міськрада відреагувала на скандал
Вхід в укриття не для всіх?! Престижний готель у Києві спровокував скандал
Вхід в укриття не для всіх?! Престижний готель у Києві спровокував скандал
Атака на Київ: з’явилося фото уламка збитої ракети «Циркон»
Атака на Київ: з’явилося фото уламка збитої ракети «Циркон»
«Еспресо готувалося під час вибуху». Як київська кав'ярня працює після обстрілу (відео)
«Еспресо готувалося під час вибуху». Як київська кав'ярня працює після обстрілу (відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
32K
Пропагандист Соловйов звинуватив жителів Білгорода через скарги на обстріли
21K
Данія вирішила, що робитиме із винищувачами F-16: що отримає Україна
15K
Прокурори вибачатимуться за розвалені справи? У Раді з’явилася несподівана ініціатива
13K
Народна артистка Бучинська на концерті у Києві показала родину (фото, відео)
5009
Служать по кабінетах. Нардеп-«слуга» назвав несподівану цифру мобілізованих, які не були на фронті
4424
Що після дронів? Військовий експерт радить Україні готуватися до наступного технологічного етапу війни

Новини

Пожежа на електростанції у РФ, арешт підозрюваних у теракті в «Крокусі»: головне за ніч
Вчора, 06:31
Дощі, подекуди туман: прогноз погоди на 25 березня
Вчора, 05:20
День Служби безпеки України. Які свята відзначаємо 25 березня
Вчора, 00:50
Указ президента щодо подолання боргової кризи в енергетиці не виконується – Центр Разумкова
24 березня, 15:01
Що буде з підтримкою України? Заступниця міністра оборони США зробила заяву
24 березня, 14:14
Голова Комітету Сенату США: Для Путіна Україна – лише перший крок
24 березня, 12:50

Прес-релізи

У Києві запустили акселератор для технологічних рішень «Стійке місто»
У Києві запустили акселератор для технологічних рішень «Стійке місто»
7 березня, 12:55
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua