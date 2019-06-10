Справа «Хізб ут-Тахрір»: прокурори РФ вимагають для кримських татар від 11 до 17 років



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12 жовтня 2016 року в Криму було проведено обшуки в п'яти мусульманських сім'ях, після них були затримані п'ять кримських татар

Один з обвинувачених Абдуллаєв Теймур не визнав своєї вини і не погодився ні з одним пунктом обвинувальної угоди, - адвокат

У РФ у Північно-Кавказькому окружному військовому суді м. Ростов-на-Дону відбулося судове засідання у «справі Хізб ут-Тахрір», під час якого п'яти фігурантам попросили термін від 11 до 13 років позбавлення волі.

Про це в Facebook повідомляє «Кримська солідарність».

«Абдуллаєву Теймуру відповідно до ст. 205.5 ч.1 - у вигляді 17 років позбавлення волі з відбуванням у колонії суворого режиму і обмеження волі строком на 1 рік без штрафу. Рустему Ісмайлову згідно зі ст. 205.5 ч.2 - 13 років позбавлення волі з відбуванням у колонії суворого режиму без штрафу. Абдуллаєву Узеїру і Саледінову Айдеру згідно зі ст. 205.5 ч.2 - 12 років позбавлення волі з відбуванням у колонії суворого режиму без штрафу. Джемаденову Емілю згідно зі ст. 205.5 ч.2 - 11 років позбавлення волі з відбуванням в колонії суворого режиму без штрафу», - повідомили у «Кримській солідарності».

За словами адвоката Еміля Курбедінова, його підзахисний Абдуллаєв не визнав своєї вини і не погодився ні з одним пунктом обвинувальної угоди.

При цьому, в самому обвинувальному висновку йдеться про те, що слідство не змогло встановити початок «злочинної діяльності» Абдуллаєва, а також час і місце дії організації, у створенні якої підозрюють кримського татарина. Все це, вважає Курбедінов, є підставою для закриття справи.

Як уточнив адвокат, з 18-ти свідків обвинувачення, які виступали проти Абдуллаєва - один оперативний співробітник ФСБ, один дільничний МВС, один член релігійної організації ДУМК, три працівника СІЗО м. Сімферополь, 10 понятих, присутніх при обшуках у будинках підсудних, один прихований свідок і один політв'язень.

Як повідомлялося, 12 жовтня 2016 року в Криму було проведено обшуки в п'яти мусульманських сім'ях, після них були затримані п'ять кримських татар - Рустем Ісмаїлов, Узеїр Абдуллаєв, Теймур Абдуллаєв, Еміль Джемаденов, Айдер Саледінов. Їх звинувачують в участі у забороненій в Росії та анексованому нею Криму організації «Хізб ут-Тахрір».

6 грудня минулого року стало відомо, що фігурантів сімферопольської «справи Хізб ут-Тахрір» Теймура та Узеїра Абдуллаєва, Айдера Саледінова, Рустема Ісмаїлова і Еміля Джемаденова етапували в СІЗО російського Ростова-на-Дону.