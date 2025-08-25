Кремль урізав підтримку малому бізнесу майже вдвічі: гроші йдуть на війну проти України

Для російської влади важливішим є фінансування агресії, ніж підтримка власних громадян і розвитку економіки

Війна проти України стала головним пріоритетом російського бюджету

У Росії фіксується зменшення державної підтримки малого і середнього бізнесу. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Службу зовнішньої розвідки України.

Повідомляєтья, що у першому півріччі 2025 року державна підтримка малого і середнього бізнесу в РФ, як порівняти з аналогічним періодом минулого року, скоротилася майже на половину.

Як пояснили у Службі зовнішньої розвідки України, причинами стали зменшення обсягів пільгового кредитування, «оптимізація бюджету» і перехід до вибіркової допомоги лише для підприємців із ключових сфер – виробництва, логістики, ІТ і туризму. Кількість отримувачів, за даними розвідки, скоротилася на 22%.

«Натомість Кремль не скорочує, а лише нарощує витрати на війну проти України, яка стала головним пріоритетом російського бюджету. Для російської влади важливішим є фінансування агресії, ніж підтримка власних громадян і розвитку економіки», – наголосили в СЗРУ.

За даними розвідки, у період 2025-2030 років на підтримку малого і середнього бізнесу планується виділити 330 млрд рублів, що на 20% менше, ніж у попередні шість років. Це призведе до зростання безробіття та уповільнення економіки, адже малий і середній бізнес забезпечує близько 29 мільйонів робочих місць у РФ.

Нагадаємо, різке зростання цін на продукти та нестача робочої сили посилюють інфляцію в Росії, ставлячи під загрозу стійкість економіки Путіна. Приміром ціни на картоплю у країні-агресорці сягли рекорду серед усіх продовольчих товарів. «Для Володимира Путіна апетит росіян до цього овочу став проблематичним. Дефіцит призвів до зростання цін на 167% за останній рік, що є найбільшим зростанням серед усіх продуктів харчування», – йдеться у матеріалі.

Раніше повідомлялося, що за даними Служби зовнішньої розвідки України (СЗРУ), 69% російської економіки перебуває у стагнації. Глибокі кризові процеси охопили ключові галузі, що впливають на доходи федерального бюджету РФ.