Спроба теракту в Парижі: затримано ще двох підозрюваних

Французька поліція затримала ще двох фігурантів у справі нападу на банк у Парижі

Розслідування у справі доручено судовому підрозділу паризької поліції та французькій внутрішній розвідці

У Франції правоохоронці затримали ще двох підозрюваних у справі зірваної атаки на офіси Bank of America у Парижі. Розслідування веде антитерористична прокуратура країни. Про це пише Reuters, передає «Главком».

Як повідомили у відомстві, ще двох осіб було взято під варту поліцією в рамках розслідування. Таким чином, кількість затриманих у справі зросла.

Раніше поліція затримала неповнолітнього підозрюваного, якому вже продовжили термін перебування під вартою. За французьким законодавством, у справах, пов’язаних із тероризмом, підозрюваних можуть утримувати до 96 годин із можливістю подальшого продовження за рішенням суду.

Слідство розглядає справу як спробу знищення об’єкта шляхом підпалу або використання інших небезпечних засобів. Йдеться також про виготовлення, зберігання та транспортування саморобного вибухового чи запалювального пристрою.

За словами міністра внутрішніх справ Франції Лорана Нуньєса, один із підозрюваних намагався підпалити саморобний пристрій, тоді як інший знімав це на відео.

Він додав, що пристрій був примітивним, однак міг становити смертельну загрозу. Завдяки оперативним діям поліції підпалу вдалося запобігти, а одного із підозрюваних затримати на місці. Іншому вдалося втекти, однак згодом правоохоронці встановили його місцезнаходження.

За словами Нуньєса, затримані можуть бути так званими «посередниками», або виконавцями, яких залучають для реалізації подібних атак. Він зазначив, що така схема вже використовувалася в інших європейських країнах.

Водночас французька влада не виключає можливого зовнішнього сліду. Зокрема, Нуньєс заявив про «значні підозри» щодо причетності іранських структур, які можуть діяти через посередників.

Як повідомлялось, інцидент стався в ніч на 28 березня близько 3:30 у 8-му окрузі, неподалік Єлисейських полів.