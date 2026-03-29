Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Теракти в Україні: СБУ розкрила схеми вербування та способи протидії – аналіз DW

glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Наслідки вибуху у Бучі 23 березня 2026 року
фото: Нацполіція

Виконавців шукають онлайн і втягуюють поступово

Українські спецслужби активно запобігають терактам, які намагаються організувати російські спецслужби через завербованих виконавців. Як йдеться у публікації Deutsche Welle, лише за 2025 рік Служба безпеки України зупинила понад сотню таких злочинів ще до їх реалізації, пише «Главком».

Минулого року СБУ запобігла 163 злочинам з використанням вибухівки. «Мета ворога – дестабілізувати наше суспільство зсередини», – кажуть правоохоронці.

Як працює система вербування

Як зазначається у матеріалі, російські спецслужби шукають виконавців через інтернет-спільноти та месенджери (переважно Telegram), пропонуючи швидкий заробіток.

За даними СБУ, до таких схем часто залучають вразливі категорії – неповнолітніх, людей з наркотичною чи алкогольною залежністю, інших вразливих до вербування осіб.

«Залучають до протиправної діяльності неповнолітніх, людей з наркотичною чи алкогольною залежністю, інших вразливих до вербування осіб, якими легше маніпулювати. Вербувальники часто приховують свою приналежність до російських спецслужб. Зазвичай втягують у протиправну діяльність поступово. Після виконання першого завдання шантажем примушують до масштабніших злочинів», – пояснює пресслужба відомства на запит DW.

Як працює профілактика і викриття

Окрім оперативної роботи, правоохоронці намагаються запобігати вербуванню через інформаційні кампанії.

Як пише видання, СБУ разом із поліцією запустили кампанію «Спали ФСБшника», яка передбачає проведення онлайн- та офлайн-уроків серед школярів і студентів, а також створення чат-бота для повідомлень про спроби вербування.

«З грудня 2024 року, відколи запрацював чат-бот, Служба отримала вже понад 20 тисяч звернень, з яких значна частина надійшла саме від неповнолітніх», – кажуть у СБУ.

Чи можна повністю зупинити загрозу

Водночас, як зазначає у коментарі DW колишній співробітник СБУ Іван Ступак, навіть за умов активної протидії повністю зупинити такі спроби неможливо.

«Завжди залишається якась шпаринка. Теракти будуть і надалі. Регулярно будуть затримувати, але росіяни будуть пробувати», – каже він.

Експерт також наголошує на важливості пильності громадян.

«Якщо ви бачите, що хтось дуже хвилюється, то варто звернутися до поліції. І, звісно, важливо дотримуватися правила: якщо ти річ не клав, ти її не піднімаєш. Бо можуть, як на прифронтових територіях, мінувати побутові товари, гаманець. Усі мають розуміти, що запобігання терактам – не тільки робота поліцейських або співробітників СБУ. Усі ми зацікавлені в цьому», – резюмує Ступак.

Нагадаємо, вдосвіта 23 березня у Бучі поблизу багатоквартирного будинку вибухнув невідомий предмет, згодом пролунав ще один вибух. Унаслідок інциденту поранення дістали двоє правоохоронців.

За попередніми даними, спрацювали саморобні вибухові пристрої. Неподалік від місця вибухів правоохоронці затримали 21-річного місцевого жителя, якого підозрюють у закладенні вибухівки.

Раніше повідомлялося, що у ніч на 22 лютого в районі ТЦ «Магнус» у центрі Львова пролунали вибухи. Поліцейські приїхали на виклик про незаконне проникнення в приміщення магазину. Внаслідок детонування саморобних вибухових пристроїв на місці загинула 23-річна поліцейська Вікторія Шпилька. 

Теги: росіяни теракт СБУ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Суспільство

Новини

Прес-релізи

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua