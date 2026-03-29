Теракти в Україні: СБУ розкрила схеми вербування та способи протидії – аналіз DW

Виконавців шукають онлайн і втягуюють поступово

Українські спецслужби активно запобігають терактам, які намагаються організувати російські спецслужби через завербованих виконавців. Як йдеться у публікації Deutsche Welle, лише за 2025 рік Служба безпеки України зупинила понад сотню таких злочинів ще до їх реалізації, пише «Главком».

Минулого року СБУ запобігла 163 злочинам з використанням вибухівки. «Мета ворога – дестабілізувати наше суспільство зсередини», – кажуть правоохоронці.

Як працює система вербування

Як зазначається у матеріалі, російські спецслужби шукають виконавців через інтернет-спільноти та месенджери (переважно Telegram), пропонуючи швидкий заробіток.

За даними СБУ, до таких схем часто залучають вразливі категорії – неповнолітніх, людей з наркотичною чи алкогольною залежністю, інших вразливих до вербування осіб.

«Залучають до протиправної діяльності неповнолітніх, людей з наркотичною чи алкогольною залежністю, інших вразливих до вербування осіб, якими легше маніпулювати. Вербувальники часто приховують свою приналежність до російських спецслужб. Зазвичай втягують у протиправну діяльність поступово. Після виконання першого завдання шантажем примушують до масштабніших злочинів», – пояснює пресслужба відомства на запит DW.

Як працює профілактика і викриття

Окрім оперативної роботи, правоохоронці намагаються запобігати вербуванню через інформаційні кампанії.

Як пише видання, СБУ разом із поліцією запустили кампанію «Спали ФСБшника», яка передбачає проведення онлайн- та офлайн-уроків серед школярів і студентів, а також створення чат-бота для повідомлень про спроби вербування.

«З грудня 2024 року, відколи запрацював чат-бот, Служба отримала вже понад 20 тисяч звернень, з яких значна частина надійшла саме від неповнолітніх», – кажуть у СБУ.

Чи можна повністю зупинити загрозу

Водночас, як зазначає у коментарі DW колишній співробітник СБУ Іван Ступак, навіть за умов активної протидії повністю зупинити такі спроби неможливо.

«Завжди залишається якась шпаринка. Теракти будуть і надалі. Регулярно будуть затримувати, але росіяни будуть пробувати», – каже він.

Експерт також наголошує на важливості пильності громадян.

«Якщо ви бачите, що хтось дуже хвилюється, то варто звернутися до поліції. І, звісно, важливо дотримуватися правила: якщо ти річ не клав, ти її не піднімаєш. Бо можуть, як на прифронтових територіях, мінувати побутові товари, гаманець. Усі мають розуміти, що запобігання терактам – не тільки робота поліцейських або співробітників СБУ. Усі ми зацікавлені в цьому», – резюмує Ступак.

Нагадаємо, вдосвіта 23 березня у Бучі поблизу багатоквартирного будинку вибухнув невідомий предмет, згодом пролунав ще один вибух. Унаслідок інциденту поранення дістали двоє правоохоронців.

За попередніми даними, спрацювали саморобні вибухові пристрої. Неподалік від місця вибухів правоохоронці затримали 21-річного місцевого жителя, якого підозрюють у закладенні вибухівки.

Раніше повідомлялося, що у ніч на 22 лютого в районі ТЦ «Магнус» у центрі Львова пролунали вибухи. Поліцейські приїхали на виклик про незаконне проникнення в приміщення магазину. Внаслідок детонування саморобних вибухових пристроїв на місці загинула 23-річна поліцейська Вікторія Шпилька.