США продовжать всебічну підтримку України – Блінкен

Держсекретар США Ентоні зустрівся з главою МЗС Дмитром Кулебою, міністром оборони Олексієм Резніковим та главою Пентагону Ллойдом Остіном у Варшаві

Влада Сполучених Штатів продовжить підтримувати Україну на гуманітарному, безпековому та економічному напрямках. Про це повідомив у Twitter держсекретар США Ентоні Блінкен після зустрічі з главою МЗС Дмитром Кулебою, міністром оборони Олексієм Резніковим та главою Пентагону Ллойдом Остіном у Варшаві.

.@SecDef and I met with Ukraine Foreign Minister @DmytroKuleba and Defense Minister @oleksiireznikov today. We pledged continued support to meet Ukraine’s humanitarian, security & economic needs as President Putin’s full-scale invasion enters its second month. #UnitedWithUkraine — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) March 26, 2022

«Ми пообіцяли продовжити підтримку для задоволення гуманітарних, безпекових та економічних потреб України», – написав він.

Блінкен також нагадав світові, що повномасштабне вторгнення російських військ президента Путіна в Україну вже триває другий місяць.

Нагадаємо, президент США Джо Байден в рамках фінального етапу візиту до Польщі провів зустріч із міністрами закордонних справ і оборони України Дмитром Кулебою та Олексієм Рєзніковим.

Також президент США Джо Байден сьогодні 26 березня, у Польщі виступить зі «значною промовою» щодо України. Він планує висловити підтримку у відбитті російської агресії. Раніше повідомлялося, що Джо Байден планує під час візиту до Республіки Польща зустрітися з біженцями з України.

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