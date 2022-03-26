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    США продовжать всебічну підтримку України – Блінкен

    США і надалі чинитимуть опір на Росію - США продовжать всебічну підтримку України – Блінкен
    США і надалі чинитимуть опір на Росію
    фото з відкритих джерел

    Держсекретар США Ентоні зустрівся з главою МЗС Дмитром Кулебою, міністром оборони Олексієм Резніковим та главою Пентагону Ллойдом Остіном у Варшаві

    Влада Сполучених Штатів продовжить підтримувати Україну на гуманітарному, безпековому та економічному напрямках. Про це повідомив у Twitter держсекретар США Ентоні Блінкен після зустрічі з главою МЗС Дмитром Кулебою, міністром оборони Олексієм Резніковим та главою Пентагону Ллойдом Остіном у Варшаві.

    «Ми пообіцяли продовжити підтримку для задоволення гуманітарних, безпекових та економічних потреб України», – написав він.

    Блінкен також нагадав світові, що повномасштабне вторгнення російських військ президента Путіна в Україну вже триває другий місяць.

    Нагадаємо, президент США Джо Байден в рамках фінального етапу візиту до Польщі провів зустріч із міністрами закордонних справ і оборони України Дмитром Кулебою та Олексієм Рєзніковим.

    Також президент США Джо Байден сьогодні 26 березня, у Польщі виступить зі «значною промовою» щодо України. Він планує висловити підтримку у відбитті російської агресії. Раніше повідомлялося, що Джо Байден планує під час візиту до Республіки Польща зустрітися з біженцями з України.

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    Теги: росія окупанти Польща війна Україна окупація Ентоні Блінкен #stoprussia
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    США продовжать всебічну підтримку України – Блінкен