США продовжать всебічну підтримку України – Блінкен

Влада Сполучених Штатів продовжить підтримувати Україну на гуманітарному, безпековому та економічному напрямках. Про це повідомив у Twitter держсекретар США Ентоні Блінкен після зустрічі з главою МЗС Дмитром Кулебою, міністром оборони Олексієм Резніковим та главою Пентагону Ллойдом Остіном у Варшаві.

.@SecDef and I met with Ukraine Foreign Minister @DmytroKuleba and Defense Minister @oleksiireznikov today. We pledged continued support to meet Ukraine’s humanitarian, security & economic needs as President Putin’s full-scale invasion enters its second month. #UnitedWithUkraine