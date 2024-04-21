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США можуть вперше запровадити санкції проти підрозділу ЦАХАЛу

Надія Карбунар
glavcom.ua
США можуть вперше запровадити санкції проти підрозділу ЦАХАЛу
Санкції проти батальйону ЦАХАЛу можуть запровадити США
фото з відкритих джерел

Санкції заборонять передачу американської військової допомоги цьому підрозділу

Підрозділ Армії оборони Ізраїлю може вперше зіткнутися з санкціями США через «жорстоке поводження» з палестинцями на окупованому Західному березі річки Йордан. Про це пише Guardian.

За повідомленнями ізраїльських ЗМІ, представники Державного департаменту США підтвердили, що готуються ввести санкції проти батальйону ЦАХАЛу «Нецах Єгуда», який звинувачують у серйозних порушеннях прав людини проти палестинців.

Санкції, які введуть відповідно до закону Ліхі 1997 року, заборонять передачу американської військової допомоги цьому підрозділу і не дозволять солдатам і офіцерам брати участь у тренуваннях з американськими військовими або в програмах, які отримують фінансування від США.

За даними представників у сфері охорони здоров'я в Секторі Гази, ці плани оприлюднили після того, як унаслідок ізраїльських ударів по місту Рафах у суботу, 20 квітня, загинули 18 людей, зокрема 14 дітей.

Новині про можливі санкції проти батальйону «Нецах Єгуда» передували заяви держсекретаря США Ентоні Блінкена про те, що він прийняв рішення щодо заяви про порушення Ізраїлем закону Ліхі.

Ізраїльська газета Haaretz повідомила, що США також розглядають можливість подібних кроків проти інших поліціянтів і військових підрозділів.

Нагадаємо, 19 квітня Європейська рада запровадила санкції проти чотирьох людей і двох організацій з Ізраїлю за напади на палестинців, що проживають на Західному березі річки Йордан.

Раніше Палата представників США підтримала законопроєкт про допомогу Ізраїлю. 

 

 

Теги: санкції фінансування Ентоні Блінкен

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