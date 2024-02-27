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ЦАХАЛ виявив десятикілометровий тунель під лікарнею та університетом Гази (фото)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
ЦАХАЛ виявив десятикілометровий тунель під лікарнею та університетом Гази (фото)
Армія оборони Ізраїлю заявляє, що виявила в тунелях житлові приміщення, ванні кімнати і склади зброї
фото: timesofisrael.com

Тунель використовувався бойовиками ХАМАС як в місті Газа, так і в центральних таборах для переміщення бойовиків між цими районами

Армія оборони Ізраїлю виявила велику мережу тунелів ХАМАС у центральній і північній частинах Гази, які проходять під лікарнею та університетом. Про це повідомляє Times of Israel.

Тунель розташований на півночі Гази
Тунель розташований на півночі Гази

За даними ЦАХАЛ, мережа тунелів довжиною понад 10 кілометрів проходить під лікарнею Турецько-Палестинської дружби і розташованим поруч університетом і сягає аж до району Зейтун у місті Газа.

Тунель використовувався бойовиками ХАМАС як в місті Газа, так і в центральних таборах для переміщення бойовиків між цими районами.

Армія оборони Ізраїлю заявляє, що виявила в тунелях житлові приміщення, ванні кімнати і склади зброї, а також тіла кількох бойовиків ХАМАС.

Військовослужбовці елітного інженерного підрозділу «Яхалом», піхотної бригади «Нахаль» та інших підрозділів 162-ї дивізії здійснили рейд по підземних ходах. Після чого основні ділянки мережі тунелів були зруйновані в результаті потужного вибуху.

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Раніше Ізраїльська армія виявила, де переховується лідер ХАМАСу.

До слова, армія оборони Ізраїлю раніше виявила найбільший підземний завод із виробництва зброї у Секторі Гази. Підземні майстерні використовувалися для виробництва ракет великої дальності. Військові заявили, що, окрім ракет, майстерні виробляли копії або модифікації стандартних боєприпасів, і були підключені через підземні шахти до мережі тунелів, які використовуються для транспортування зброї до бойових підрозділів по Сектору Гази. Завод також має кілька ліфтів для зручного транспортування заготовок та готових боєприпасів.

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Теги: ХАМАС Ізраїль

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