Байден попередив про можливу атаку на аепорорт Кабула в найближчу добу

Ситуація в районі аеропорту афганської столиці залишається надзвичайно небезпечною, зазначив Байден

Президент США Джо Байден попередив, що аеропорт Кабула може бути атакований в найближчу добу, передає пресслужба Білого дому.

За його словами, ситуація в районі аеропорту афганської столиці залишається надзвичайно небезпечною.

«Загроза терористичних атак на аеропорт як і раніше висока. Наше командування повідомило мені, що атака вельми вірогідна в наступні 24-36 годин», - заявив Байден.

Американський лідер також зазначив, що Сполучені Штати продовжать завдавати авіаударів по бойовикам угрупування «Ісламська держава в Хорасані», яка є відгалуженням терористичної організації «Ісламська держава».

За його словами, Вашингтон не обмежиться одним ударом по терористах в Афганістані.

«Ми продовжимо полювання за кожним, хто був причетний до цієї брудної атаки і змусимо їх заплатити», - запевнив Байден.

Зазначимо, число загиблих в результаті вибухів в Кабулі зросло до 170. Число постраждалих сягає 200 осіб.

26 серпня в афганській столиці відбулося як мінімум шість вибухів. Перший теракт біля входу до кабульського аеропорту здійснив терорист-смертник. Відповідальність за атаки взяла на себе осередок «Вилаят Хорасан» – центральноазіатський філія угруповання «Ісламська держава».

У результаті вибуху біля аеропорту Кабула є загиблі. Серед жертв є діти та американці. Зокрема, 26 серпня були вбиті 13 військовослужбовців США.

До слова, таліби запропонували Туреччині управляти аеропортом Кабула. Офіційна Анкара ще думає над цією пропозицією.

До слова, Австралія, США і Велика Британія оприлюднили попередження для своїх громадян про високу загрозу теракту в аеропорту Кабула.

Нагадаємо, раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що є реальна небезпека терористичної атаки на Кабульський аеропорт.

Також повідомлялося, що Таліби після 31 серпня заборонять евакуацію з Кабула.