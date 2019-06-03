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    У світі

    США підтримують авіаудари Ізраїлю в Сирії - ЗМІ

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    &nbsp;2 червня з боку підконтрольних Ізраїлю Голанських висот було завдано удару по східним передмістям сирійського міста Кунейтра - США підтримують авіаудари Ізраїлю в Сирії - ЗМІ
     2 червня з боку підконтрольних Ізраїлю Голанських висот було завдано удару по східним передмістям сирійського міста Кунейтра

    США підтримуватимуть авіаудари доти, доки іранські сили діють у Сирії, - адміністрація Трампа

    США знову дали зрозуміти Росії, що Вашингтон підтримує авіаудари Ізраїлю в Сирії, поки в країні діють іранські сили.

    Про це повідомляє The Times of Israel з посиланням на неназваного чиновника в адміністрації Трампа.

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    «Ми сказали їм [Росії], що всі іранські сили повинні піти, і це не тільки вимога Ізраїлю, але і вимога США», - повідомило джерело.

    Він також зазначив, що США підтримуватимуть авіаудари доти, доки іранські сили діють у Сирії.

    Як раніше повідомлялося, у неділю, 2 червня, з боку підконтрольних Ізраїлю Голанських висот було завдано удару по східним передмістям сирійського міста Кунейтра. Внаслідок обстрілу загинули троє сирійських солдатів, ще семеро постраждали.

    Як повідомлялося, військовий аеродром у Сирії зазнав ракетного обстрілу, є загиблі. В результаті обстрілу зруйновано склад аеропорту, загинуло двоє військовослужбовців.

    Напередодні Армія оборони Ізраїлю опублікувала відео ракетного удару по Сирії. 

    Раніше прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що ізраїльська армія продовжить завдавати ударів по території Сирії, якщо Дамаск не зупинить ракетні обстріли Голанських висот.

    Також повідомлялося, що в результаті удару по територіям на північний захід від Дамаска загинули троє сирійських військових. В Ізраїлі відзначили, що завдали удару у відповідь на випущені з території Сирії ракети, які вчора розірвалися на Голанських висотах.

    Також нагадаємо, що Ізраїль заявив про атаку ППО Сирії


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