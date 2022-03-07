Війна в Україні: Австралія закликала Китай вплинути на Росію

Моррісон: «виникла найнебезпечніша ситуація у сфері безпеки за 80 років»

Прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон закликав Китай негайно вплинути на Росію у розв'язанні війни. Про це повідомляє CNN.

Зокрема, він порівняв російську агресію з Другою світовою війною. Моррісон сказав, що виникла «найнебезпечніша ситуація у сфері безпеки за 80 років».

Нагадаємо, НАТО не піде на закриття повітряного простору над Україною, адже це означатиме вступ у військовий конфлікт з Росією, що поставить під загрозу життя мільйонів європейців. До слова, Зеленський до світових лідерів: Скільки людей має загинути, щоб ви закрили небо?

Тим часом Україна знайшла альтернативу безпольотній зоні.