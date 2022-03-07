  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус
    У світі

    Війна в Україні: Австралія закликала Китай вплинути на Росію

    Війна в Україні: Австралія закликала Китай вплинути на Росію
    фото: dw.com

    Моррісон: «виникла найнебезпечніша ситуація у сфері безпеки за 80 років»

    Прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон закликав Китай негайно вплинути на Росію у розв'язанні війни. Про це повідомляє CNN.

    Зокрема, він порівняв російську агресію з Другою світовою війною. Моррісон сказав, що виникла «найнебезпечніша ситуація у сфері безпеки за 80 років».

    Нагадаємо, НАТО не піде на закриття повітряного простору над Україною, адже це означатиме вступ у військовий конфлікт з Росією, що поставить під загрозу життя мільйонів європейців. До слова, Зеленський до світових лідерів: Скільки людей має загинути, щоб ви закрили небо?

    Тим часом Україна знайшла альтернативу безпольотній зоні.

    Теги: Росія НАТО Австралія війна Китай #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Війна в Україні: Австралія закликала Китай вплинути на Росію