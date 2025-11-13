Найдовший в історії США шатдаун закінчився: Трамп поставив фінальний підпис

Трамп підписав законопроєкт про фінансування уряду, завершивши найтриваліший шатдаун в історії США

Президент Дональд Трамп підписав закон про державне фінансування, що офіційно завершує найтриваліший у історії США шатдаун, який тривав рекордні 43 дні. Про це пише АР, передає «Главком».

Законопроєкт був схвалений Палатою представників з результатом 222 голоси «за» і 209 «проти» після інтенсивних дебатів. Церемонія підписання відбулася лише кілька годин після голосування в Палаті, і тепер цей закон набув чинності.

У своїй промові перед підписанням Трамп сказав: «Для мене честь зараз підписати цей неймовірний законопроєкт». Він сказав, що уряд більше ніколи не повинен закриватися, додавши: «Це не спосіб керувати країною».

Його підпис викликав оплески, але Трамп не відповів на запитання щодо скандалу з Епштейном чи будь-якої іншої теми, перш ніж пресу попросили вийти з Овального кабінету.

Нагадаємо, часткове призупинення роботи федерального уряду США почалося опівночі 1 жовтня (07:00 за київським часом) у зв'язку з відсутністю фінансування. Це сталося через те, що представники правлячої Республіканської та опозиційної Демократичної партії в Конгресі не змогли дійти згоди щодо низки статей витрат, у тому числі у сфері охорони здоров'я. Вони, як і раніше, не можуть досягти домовленостей. Демократи та республіканці звинувачують один одного у провокуванні шатдауну та його затягуванні в політичних цілях.

З 1977 року фінансування роботи федерального уряду переривалася через розбіжності між адміністрацією і Конгресом понад 20 разів. Найтриваліший період склав 35 днів – з 22 грудня 2018 року по 25 січня 2019 року (у перший президентський термін Дональда Трампа).