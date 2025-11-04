Головна Світ Політика
Північна Корея випустила десяток ракет під час візиту глави Пентагону до кордону

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
У жовтні КНДР запустила кілька балістичних ракет, приблизно за тиждень до візиту президента США
фото: Kcna (ілюстративне)

Запуск відбувся менш ніж за годину до прибуття Піта Гегсета до табору Bonifas

Північнокорейські військові запустили десяток ракет у бік Жовтого моря за годину до прибуття міністра війни США Піта Гегсета до демілітаризованої зони між Північною та Південною Кореєю. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на агентство Yonhap.

Північна Корея випустила близько 10 ракет із реактивних систем залпового вогню. Випробування збіглися з візитом керівників оборонних служб Південної Кореї та Сполучених Штатів до демілітаризованої зони, що розділяє Корею на дві частини. Міністри оборонних відомств Республіки Корея та США вперше з 2017 року відвідали разом демілітаризовану зону.

Крім того, КНДР випустила ще 10 ракет 1 листопада, коли президент Південної Кореї Лі Дже Мен та лідер Китаю Сі Цзіньпін проводили переговори на вищому рівні в південно-східному місті Кьонджу з нагоди саміту Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва. «Наші військові уважно стежать за діями Північної Кореї, підтримуючи високу спільну боєздатність Республіки Корея та США», – заявили в Комітеті начальників штабів збройних сил Республіки Корея.

Нагадаємо, Північна Корея оголосила про успішне випробування крилатих ракет класу «море-поверхня». За повідомленням Центрального інформаційного агентства Північної Кореї, ракети пролетіли більше двох годин і точно вразили встановлені цілі. Раніше північнокорейський диктатор Кім Чен Ин заявив, що Північна Корея розробила «потужну секретну зброю»

До слова, Північна Корея перебуває на завершальній стадії створення міжконтинентальної балістичної ракети, яка матиме потенціал для завдання ядерного удару по території Сполучених Штатів. Таку заяву зробив президент Південної Кореї Лі Чже Мьон.

Теги: Північна Корея Піт Гегсет США озброєння

