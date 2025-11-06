Північна Корея пообіцяла «відповісти відповідно» на нові санкції США

Північна Корея буде готова «реагувати відповідно»

Північна Корея розкритикувала нові санкції, введені адміністрацією президента США Дональда Трампа, і пообіцяла відповісти відповідно. За словами державного ЗМІ KCNA, санкції, запроваджені Міністерством фінансів США, мають на меті припинити фінансування північнокорейських програм, зокрема в галузі кібербезпеки та зброї, передає «Главком».

У відповідь на запроваджені санкції, Північна Корея заявила, що «немає нічого дурнішого, ніж очікувати нового результату, дотримуючись старого сценарію». У заяві зазначено, що США не змінять стратегічну ситуацію, попри нові санкції, і що Північна Корея буде готова «реагувати відповідно».

Днями Сполучені Штати Америки оголосили про введення нових санкцій, спрямованих на осіб та організації, які брали участь у незаконних фінансових схемах, пов'язаних з Північною Кореєю.

Санкції, згідно з повідомленням пресслужби Міністерства фінансів США, торкнулися восьми осіб та двох організацій, які, як вважається, активно брали участь у відмиванні коштів, що були отримані через кіберзлочини та шахрайство в сфері інформаційних технологій.

Раніше стало відомо, що Північна Корея готується до можливої зустрічі північнокорейського диктатора Кім Чен Ина та американського президента Дональда Трампа.