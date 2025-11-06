Головна Світ Економіка
Північна Корея пообіцяла «відповісти відповідно» на нові санкції США

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Північна Корея пообіцяла «відповісти відповідно» на нові санкції США
Північна Корея готується до можливої зустрічі північнокорейського диктатора Кім Чен Ина та американського президента Дональда Трампа
фото: АР

Північна Корея буде готова «реагувати відповідно»

Північна Корея розкритикувала нові санкції, введені адміністрацією президента США Дональда Трампа, і пообіцяла відповісти відповідно. За словами державного ЗМІ KCNA, санкції, запроваджені Міністерством фінансів США, мають на меті припинити фінансування північнокорейських програм, зокрема в галузі кібербезпеки та зброї, передає «Главком».

У відповідь на запроваджені санкції, Північна Корея заявила, що «немає нічого дурнішого, ніж очікувати нового результату, дотримуючись старого сценарію». У заяві зазначено, що США не змінять стратегічну ситуацію, попри нові санкції, і що Північна Корея буде готова «реагувати відповідно».

Днями Сполучені Штати Америки оголосили про введення нових санкцій, спрямованих на осіб та організації, які брали участь у незаконних фінансових схемах, пов'язаних з Північною Кореєю.

Санкції, згідно з повідомленням пресслужби Міністерства фінансів США, торкнулися восьми осіб та двох організацій, які, як вважається, активно брали участь у відмиванні коштів, що були отримані через кіберзлочини та шахрайство в сфері інформаційних технологій.

Раніше стало відомо, що Північна Корея готується до можливої зустрічі північнокорейського диктатора Кім Чен Ина та американського президента Дональда Трампа.

