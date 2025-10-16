Міністр фінансів США розповів, в яку суму обходиться шатдаун

Бессент: Ми вважаємо, що закриття уряду коштуватиме економіці США до $15 млрд на день

Міністр фінансів Скот Бессент зауважив, що хвиля інвестицій в американську економіку залишається стабільною й лише набирає обертів, але закриття уряду стає перешкодою

Шатдаун, який триває у США вже два тижні, щодня обходиться економіці приблизно у $15 млрд через втрати у виробництві. Як повідомляє «Главком» із посиланням на Reuters, про це заявив міністр фінансів США Скотт Бессент.

«Ми вважаємо, що закриття уряду коштуватиме економіці США до $15 млрд на день», – наголосив він.

Бессент зазначив, що хвиля інвестицій в американську економіку, зокрема у сферу штучного інтелекту, залишається стабільною й лише набирає обертів. Водночас він визнав, що «закриття федерального уряду дедалі більше стає перешкодою».

«Існує відкладений попит, але потім президент Трамп своєю політикою запустив цей бум. Єдине, що нас наразі стримує, – це закриття уряду», – підкреслив міністр.

За його словами, податкові стимули, ухвалені республіканцями, а також мита, запроваджені Трампом, мають підтримати подальший інвестиційний підйом і зростання економіки США.

Нагадаємо, у США уряд призупинив роботу. Політичний параліч настав на тлі заяв президента Дональда Трампа, який пригрозив скасувати програми, що підтримуються демократами, і звільнити ще більше федеральних службовців, якщо уряд припинить роботу.

Адміністрація наполягає, що скорочення є неминучими наслідками того, що демократи «зупинили роботу уряду». Прессекретарка Білого дому Кароліна Лівітт заявила, що президент доручив виявити, де можна провести скорочення.

Водночас зупинка роботи американського уряду через відсутність консенсусу щодо бюджету не позначилася на військовій допомозі Україні.