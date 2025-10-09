Трамп заявив, що Сектор Газа буде перебудований 

Трамп: У цій частині світу є держави з величезним багатством, і навіть невелика частина їхніх ресурсів може створити дива для Гази

Дональд Трамп наголосив, що всі країни Близького Сходу об’єднали зусилля заради відбудови Гази

Президент США Дональд Трамп заявив, що в Єгипті готують підписання фінальної угоди щодо Сектора Гази, який після завершення війни між Ізраїлем і ХАМАС буде повністю відбудований. Про це він повідомив під час засідання кабінету міністрів, передає «Главком».

За словами Трампа, всі країни Близького Сходу об’єднали зусилля заради цієї мети. «Сектор Газа буде перебудований. У цій частині світу є держави з величезним багатством, і навіть невелика частина їхніх ресурсів може створити дива для Гази», – зазначив він.

Американський президент також наголосив, що країни регіону – від Катару до Саудівської Аравії та Об’єднаних Арабських Еміратів – приєдналися до спільних зусиль, незалежно від рівня їхнього добробуту.

Як відомо, бойовики ХАМАС мають звільнити всіх заручників уже в першій половині наступного тижня. Одночасно в Єгипті планується підписання остаточної угоди щодо ситуації в Газі, заявив Трамп.

«Ми забезпечили звільнення всіх заручників (ХАМАС, – «Главком»), що залишилися, і вони мають бути звільнені в понеділок або вівторок (13 або 14 жовтня, – «Главком»)», – заявив Трамп.

Президент США зазначив, що процес звільнення заручників є дуже складним і додав, що «воліє не розкривати деталей того, що саме потрібно зробити для їхнього визволення».

Нагадаємо, армія оборони Ізраїлю привітала підписання угоди про повернення заручників. Водночас Генштаб країни наказав підготувати оборону й готуватися до будь-якого розвитку подій у Газі.

До слова, Трамп здійснить візит до Ізраїлю у контексті підписання угоди про припинення вогню та обміну заручниками між Ізраїлем та ХАМАС. Президент США прибуде до Ізраїлю на початку наступного тижня за запрошенням прем'єр-міністра країни Беньяміна Нетаньягу.

Водночас, як пише CNN, ізраїльська влада вважає, що угруповання ХАМАС може не мати змоги знайти або повернути тіла всіх заручників, які загинули в секторі Гази.