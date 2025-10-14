«Його тріумф»: Time присвятив обкладинку Трампу після врегулювання війни у Газі

Дональд Трамп разом з представниками Єгипту, Катару і Туреччини підписали документ щодо угоди про припинення вогню в Газі

Time зазначає, що угода стикається з численними викликами, зокрема питаннями про майбутнє управління Газою та роль ХАМАС у цьому процесі

Журнал Time присвятив нову обкладинку президенту США Дональду Трампу, назвавши його досягнення у врегулюванні війни в Газі «тріумфом». Як пише Time та Fox News, ця подія стала важливим дипломатичним досягненням його другого президентського терміну і може стати стратегічним поворотним моментом для Близького Сходу, передає «Главком».

Обкладинка журналу Time, датована 10 листопада 2025 року, зображує Дональда Трампа в профіль, злегка піднятого головою і з серйозним виразом обличчя. Він одягнений у темний костюм з червоною краваткою, що контрастує з яскравим небом на фоні. Заголовок «His Triumph» (Його тріумф) передає намір журналу висвітлити Трампа миротворцем, який домігся врегулювання війни у Газі.

Як відомо, на саміті у Єгипті Трамп оголосив про завершення війни в Газі після укладення угоди про припинення вогню між Ізраїлем та ХАМАС. Угода передбачала звільнення всіх живих ізраїльських заручників, а також 2 000 палестинських ув'язнених. В обмін на це Ізраїль погодився на часткове виведення військ з Гази та збільшення гуманітарної допомоги.

Трамп також відвідав Ізраїль, де виступив у Кнесеті, заявивши, що це «ранок нової ери» для Близького Сходу. Він також закликав до помилування прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньягу, визнаючи його роль у досягненні миру.

Time зазначає, що угода стикається з численними викликами, зокрема питаннями про майбутнє управління Газою та роль ХАМАС у цьому процесі. Багато аспектів угоди залишаються невизначеними, що ставить під сумнів її довгострокову ефективність.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп прибув з Ізраїлю до єгипетського міста Шарм-еш-Шейх для того, аби взяти участь у саміті разом зі світовими лідерами, присвяченому завершенню війни в Газі.

Світові лідери обговорювали подальші кроки в рамках мирного плану, запропонованого раніше Трампом. Раніше Ізраїль і угруповання ХАМАС за посередництва США, Катару і Туреччини домовилися про припинення вогню, звільнення заручників, яких ХАМАС утримував більш як два роки, і відведення ізраїльських військ з ряду позицій в Газі.

Згодом Дональд Трамп разом з представниками Єгипту, Катару і Туреччини підписали документ щодо угоди про припинення вогню в Газі.