Що стане головною темою на зустрічі Трампа та Сі Цзіньпіна: подробиці NYT

Сі Цзіньпін спробує «обміняти» Тайвань на торгівлю у переговорах з Трампом

Головною метою голови КНР Сі Цзіньпіна на майбутній зустрічі з президентом США Дональдом Трампом стане спроба переконати його послабити американську підтримку Тайваню, а не вирішення проблем у торговельних відносинах. Про це йдеться у редакційній статті газети The New York Times, пише «Главком».

Оглядачі видання вважають, що хоча торговельна напруженість є публічною темою, Сі Цзіньпін «переслідуватиме більш довгострокову мету: переконати американського президента послабити підтримку Тайваню з боку США.

Видання зазначає, що позиція президента Трампа може сприяти досягненню цілей китайського лідера. Президент США раніше скаржився на те, що Тайвань «надто мало витрачає на свої військові витрати» та «несправедливо утримує лідерство у виробництві напівпровідників». Вашингтон обклав острів новим митом та «згорнув деякі відносини з Тайванем».

Враховуючи, що Трамп «хоче зосередитися на торгівлі» під час зустрічі, китайський лідер може частково досягти своєї мети, зазначає видання. Газета вважає, що Сі Цзіньпін «мабуть, хотів би почути від Трампа заяву про те, що США не підтримують незалежність Тайваню». Хоча подібні заяви робили попередні адміністрації, для Пекіна важливо отримати підтвердження саме від Трампа.

Переговори Сі Цзіньпіна та Дональда Трампа заплановані на 30 жовтня у Пусані на полях саміту АТЕС. Раніше Трамп заявив, що розраховує досягти «справедливої» домовленості щодо двосторонньої торгівлі. Крім того, він планує торкнутися тем взаємодії з Росією та врегулювання конфлікту в Україні, а також перспективи підключення Китаю до процесу скорочення ядерних озброєнь. У разі успішної зустрічі, Сі Цзіньпін розраховує на проведення повноцінного саміту з Трампом уже на початку наступного року.

Раніше президент України Володимир Зеленський прокоментував майбутню розмову президента США Дональда Трампа з Китаєм 30 жовтня і назвав її потенційно важливим кроком для зменшення імпорту енергоресурсів Росії та послаблення агресії РФ.