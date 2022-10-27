США провели випробування гіперзвукової зброї

США здійснили запуск ракети із стартового майданчика на узбережжі у Вірджинії

Пентагон 26 жовтня із стартового полігону Nasa «Воллопс» у штаті Вірджинія здійснив запуск високоточної ракети-зонда. Випробування пройшли успішно. Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що національна лабораторія Sandia разом із NASA Wallops Flight Facility провела випробування, під час якого оцінювали комунікаційне та навігаційне обладнання гіперзвукової зброї, а також сучасні матеріали, які можуть витримувати нагрівання в реальних умовах.

Випробування мали на меті перевірити майбутні аспекти конвенційного швидкого удару ВМС і армійської гіперзвукової зброї великої дальності (LRHW).

«Ці запуски дозволяють проводити часті та регулярні льотні випробування для підтримки швидкого розвитку наступальних і оборонних гіперзвукових технологій. Дані, зібрані під час останньої ракетної кампанії із зондуванням, сприятимуть покращенню бойових можливостей як для ВМС, так і для армії, щоб забезпечити подальше панування на полі бою», – вказали у Військово-морських силах США.

Гіперзвукова зброя – запускається зі швидкістю, що принаймні вп'ятеро перевищує швидкість звуку (приблизно 300 метрів на секунду). Вона вважається новим поколінням озброєння, яке позбавляє противника часу на реагування й робить неефективними традиційні засоби ПРО.

Нагадаємо, військово-повітряні сили США у понеділок, 16 травня, повідомили про успішне проведення випробування гіперзвукової ракети AGM-183A ARRW (Air-Launched Rapid Response Weapon). Стратегічний бомбардувальник Boeing B-52H Stratofortress 14 травня випустив ракету біля південного узбережжя штату Каліфорнія