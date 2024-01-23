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У Львові житловий масив залишився без опалення через атаку хакерів

Ростислав Вонс
glavcom.ua
У Львові житловий масив залишився без опалення через атаку хакерів
Минулої ночі стався збій у системі теплопостачання «Львівтеплоенерго», внаслідок чого зупинилися 324 індивідуальні теплові пункти
фото з відкритих джерел

Тривають роботи з відновлення подачі опалення та гарячого водопостачання в житловому масиві Сихів

Житловий масив Сихів у Львові залишився без гарячої води та опалення внаслідок хакерської атаки на комунальне підприємство «Львівтеплоенерго» у вівторок, 23 січня. Про це повідомляє пресслужба «Львівтеплоенерго».

«Унаслідок хакерської атаки порушено систему управління теплопостачанням. Тривають роботи з відновлення подачі опалення та гарячого водопостачання в житловому масиві Сихів. Орієнтовний термін відновлення – 21:00», – йдеться в повідомленні.

Також у Львівській міськраді повідомили, що минулої ночі стався збій у системі теплопостачання «Львівтеплоенерго», внаслідок чого зупинилися 324 індивідуальні теплові пункти в житловому масиві Сихів.

Наразі відновили роботу 175 пунктів і до кінця дня планують повністю відновити подачу тепла та гарячої води.

До слова, у тимчасово окупованому Севастополі через погодні умови та значні опади сталися відключення водопостачання у місті. Окупаційна влада вирішила оголосити будні дні у вівторок та середу, 23 і 24 січня відповідно вихідними.

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Теги: опалення хакер кібератака

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