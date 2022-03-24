Газ за рублі. Кулеба закликав ЄС не вестися на провокації Росії

Кулеба: «Я закликаю країни зробити виважений та відповідальний вибір»

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав країни ЄС не вестись на вимоги Росії та не платити за газ та нафту в рублях. Про це він написав у своєму Twitter.

«Якщо будь-яка країна ЄС схилиться перед принизливими вимогами Путіна платити за нафту та газ у рублях, це буде все одно, що допомагати Україні однією рукою та допомагати російським вбивати українців іншою. Я закликаю відповідні країни виважений та відповідальний вибір», – заявив Кулеба.

Нагадаємо, у світі злетіли ціни на газ після заяв Росії про оплату в рублях. Як повідомлялося, Путін вирішив перевести оплати за постачання російського газу на експорт у «недружні країни» на російські рублі.