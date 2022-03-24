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    Економіка та фінанси

    Газ за рублі. Кулеба закликав ЄС не вестися на провокації Росії

    Путін вирішив перевести оплати за постачання російського газу на експорт на російські рублі - Газ за рублі. Кулеба закликав ЄС не вестися на провокації Росії

    Путін вирішив перевести оплати за постачання російського газу на експорт на російські рублі

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    Кулеба: «Я закликаю країни зробити виважений та відповідальний вибір»

    Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав країни ЄС не вестись на вимоги Росії та не платити за газ та нафту в рублях. Про це він написав у своєму Twitter.

    «Якщо будь-яка країна ЄС схилиться перед принизливими вимогами Путіна платити за нафту та газ у рублях, це буде все одно, що допомагати Україні однією рукою та допомагати російським вбивати українців іншою. Я закликаю відповідні країни виважений та відповідальний вибір», – заявив Кулеба.

    Нагадаємо, у світі злетіли ціни на газ після заяв Росії про оплату в рублях. Як повідомлялося, Путін вирішив перевести оплати за постачання російського газу на експорт у «недружні країни» на російські рублі.

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    Теги: ЄС росія окупанти газ війна Україна Дмитро Кулеба окупація #stoprussia
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    Газ за рублі. Кулеба закликав ЄС не вестися на провокації Росії