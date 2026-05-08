Пентагон почав розсекречення документів про НЛО та прибульців

Валерія Поліщук
Міністерство оборони США розпочало масштабне розсекречування та публікацію архівних файлів про непізнані аномальні явища (UAP). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на офіційну заяву Міністерства оборони США.

Публікація документів відбувається в межах нової президентської системи звітності про зустрічі з аномальними явищами (PURSUE). До цього міжвідомчого проєкту залучені Білий дім, офіс Директора національної розвідки (ODNI), Міністерство енергетики, NASA, ФБР та спеціальне управління з вирішення аномалій у всіх областях (AARO). Усі розсекречені матеріали, включаючи відео, фотографії та оригінальні вихідні документи, розміщуються на спеціальній вебсторінці міністерства. 

Розсекречення архівів ініціював президент США Дональд Трамп з метою забезпечення максимальної прозорості уряду перед американським народом. Глава Пентагону Піт Гегсет підкреслив, що ці файли занадто довго були приховані за грифами секретності, що підживлювало спекуляції.

Директорка національної розвідки Тулсі Габбард зазначила, що розвідспільнота координує зусилля, щоб надати суспільству максимально об’ємну інформацію. Водночас у NASA наголосили, що хоча документи пройшли перевірку з міркувань безпеки, багато матеріалів ще потребують ретельного наукового аналізу для розв’язання виявлених аномалій.

Нагадаємо, тема непізнаних аномальних явищ (раніше відомих як НЛО) стала предметом активних обговорень у Конгресі США протягом останніх років. Попередні звіти розвідки підтверджували наявність сотень зафіксованих випадків об'єктів у повітряному просторі, походження яких влада не могла пояснити за допомогою наявних технологій.

Раніше повідомлялося, що останній звіт Пентагону про НЛО виявив сотні нових спостережень непізнаних і непояснених повітряних явищ, але жодних ознак позаземного походження.

 До того ж, у квітня Дональд Трамп розпорядився оприлюднити урядові матеріали, що стосуються невпізнаних літальних об'єктів.

