Головна Світ Економіка
search button user button menu button

Скільки грошей США витратили на війну з Іраном: дані Пентагону

Ростислав Вонс
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Високопоставлений представник Пентагону вперше озвучив офіційну оцінку витрат на війну Штатів з Тегераном
колаж: glavcom.ua

За словами представника Міністерства війни США, значна частина коштів пішла на закупівлю боєприпасів

За час військової операції проти Ірану Сполучені Штати Америки витрати близько $25 млрд. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на головного фінансового директора Міністерства війни США Джулса Герста під час слухань у Палаті представників.

Герст разом з міністром оборони США Пітом Гегсетом та головою Об'єднаного комітету начальників штабів Деном Кейном свідчили перед Комітетом з питань збройних сил щодо фінансування Пентагону на наступний рік.

За словами посадовця, значна частина коштів пішла на закупівлю боєприпасів. Він зазначив, що певна частина грошей стосується експлуатації, обслуговування та заміни обладнання.

Фінансовий директор Пентагону також оголосив, що підготує додатковий запит на фінансування військових зусиль проти Ірану, який надійде до Конгресу, як тільки відомство отримає повну оцінку вартості конфлікту.

Водночас аналітичний ресурс Iran War Cost Tracker, який відстежує витрати у режимі реального часу, вважає, що війна проти Ірану вже обійшлася США у більш ніж у $65 млрд. У суму входять витрати на утримання військового персоналу, перекидання кораблів і техніки в регіон, логістику та інші супутні операційні витрати.

Нагадаємо, що у США аналізують можливі сценарії розвитку конфлікту з Іраном, зокрема реакцію Тегерана у разі оголошення перемоги або згортання участі Вашингтона у війні. Розглядаються варіанти як деескалації, так і продовження бойових дій. Водночас зростає внутрішній політичний тиск, оскільки підтримка війни серед американців залишається низькою.

Паралельно посилюються дискусії щодо легітимності військових дій. Згідно з американським законодавством, президент має обмежені повноваження для ведення бойових операцій без санкції Конгресу. У разі перевищення встановлених строків подальші дії можуть опинитися поза правовим полем, що відкриває простір для судових оскаржень і політичних конфліктів.

На цьому тлі в Європі зростає занепокоєння наслідками конфлікту. Стрибок цін на енергоносії та економічне уповільнення створюють ризики стагфляції та посилення популістичних сил. Криза поглиблює внутрішні суперечності в ЄС і обмежує можливості для фінансового реагування, що ускладнює стабілізацію ситуації в умовах геополітичної напруги.

Читайте також:

Теги: Пентагон Іран США

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Глибокий розкол між різними верствами населення викликає острах, зазначає блогерка
Українка назвала головний мінус життя у США, який не показують у серіалах
25 квiтня, 16:15
Президент США Дональд Трамп
Тактика затягування: як Трамп уникає вибору між війною і компромісом
22 квiтня, 16:28
Місцем для майбутніх переговорів розглядають Туреччину і Єгипет
Новий раунд переговорів США та Ірану: де відбудеться зустріч
14 квiтня, 14:49
Атака БпЛА на окуповані території, Трамп пригрозив Ірану: головне за ніч 10 квітня
Атака БпЛА на окуповані території, Трамп пригрозив Ірану: головне за ніч 10 квітня
10 квiтня, 05:35
Моджтаба Хаменеї був поранений у перший день атак США та Ізраїлю на Іран – 28 лютого, а його батька, Алі Хаменеї, було вбито
Верховний лідер Ірану «недієздатний» після поранення – The Times
7 квiтня, 11:23
Ізраїль завдав серію авіаударів по об'єктах Тегерану
Ізраїль завдав серію авіаударів по об'єктах Тегерану
7 квiтня, 04:48
Іран дав «зелене світло» танкерам
Іран почав відпускати танкери. Хто домовився з Тегераном
6 квiтня, 17:59
Вантажні судна в Перській затоці, поблизу Ормузької протоки
Союзники відвернулися від США? Британія зібрала коаліцію без Вашингтона
2 квiтня, 09:52
Трамп закликав союзників США взяти на себе відповідальність за відновлення Ормузької протоки
Трамп закликав союзників США взяти на себе відповідальність за відновлення Ормузької протоки
2 квiтня, 05:42

Економіка

США успішно вивели на орбіту надважку ракету Falcon Heavy (відео)
США успішно вивели на орбіту надважку ракету Falcon Heavy (відео)
США нададуть $100 млн на ремонт укриття на ЧАЕС
США нададуть $100 млн на ремонт укриття на ЧАЕС
Пожежа на нафтоперекачувальній станції «Перм» – перші супутникові знімки
Пожежа на нафтоперекачувальній станції «Перм» – перші супутникові знімки
«Росіянам це не сподобається». Набіулліна вказала на єдине джерело фінансування економіки РФ
«Росіянам це не сподобається». Набіулліна вказала на єдине джерело фінансування економіки РФ
США вдарили санкціями по Ірану: під обмеження потрапили десятки компаній і осіб
США вдарили санкціями по Ірану: під обмеження потрапили десятки компаній і осіб

Новини

Мудрик отримав багаторічну дискваліфікацію через вживання допінгу – журналіст
Сьогодні, 17:46
«Кривбас» і «Динамо» після історичного поєдинку розділили призи туру Прем'єр-ліги
Сьогодні, 17:18
Усередині молочної галузі відбувся розкол: деталі
Сьогодні, 16:47
Нові та вживані авто: що найчастіше купували українці у І кварталі
Сьогодні, 16:10
ЮНЕСКО виділить понад мільйон доларів на відновлення заповідника «Хортиця»
Сьогодні, 15:28
Данія інвестує в український агросектор: що домовилися будувати разом
Сьогодні, 14:03

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua