Скільки грошей США витратили на війну з Іраном: дані Пентагону

За час військової операції проти Ірану Сполучені Штати Америки витрати близько $25 млрд. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на головного фінансового директора Міністерства війни США Джулса Герста під час слухань у Палаті представників.

Герст разом з міністром оборони США Пітом Гегсетом та головою Об'єднаного комітету начальників штабів Деном Кейном свідчили перед Комітетом з питань збройних сил щодо фінансування Пентагону на наступний рік.

За словами посадовця, значна частина коштів пішла на закупівлю боєприпасів. Він зазначив, що певна частина грошей стосується експлуатації, обслуговування та заміни обладнання.

Фінансовий директор Пентагону також оголосив, що підготує додатковий запит на фінансування військових зусиль проти Ірану, який надійде до Конгресу, як тільки відомство отримає повну оцінку вартості конфлікту.

Водночас аналітичний ресурс Iran War Cost Tracker, який відстежує витрати у режимі реального часу, вважає, що війна проти Ірану вже обійшлася США у більш ніж у $65 млрд. У суму входять витрати на утримання військового персоналу, перекидання кораблів і техніки в регіон, логістику та інші супутні операційні витрати.

Нагадаємо, що у США аналізують можливі сценарії розвитку конфлікту з Іраном, зокрема реакцію Тегерана у разі оголошення перемоги або згортання участі Вашингтона у війні. Розглядаються варіанти як деескалації, так і продовження бойових дій. Водночас зростає внутрішній політичний тиск, оскільки підтримка війни серед американців залишається низькою.

Паралельно посилюються дискусії щодо легітимності військових дій. Згідно з американським законодавством, президент має обмежені повноваження для ведення бойових операцій без санкції Конгресу. У разі перевищення встановлених строків подальші дії можуть опинитися поза правовим полем, що відкриває простір для судових оскаржень і політичних конфліктів.

На цьому тлі в Європі зростає занепокоєння наслідками конфлікту. Стрибок цін на енергоносії та економічне уповільнення створюють ризики стагфляції та посилення популістичних сил. Криза поглиблює внутрішні суперечності в ЄС і обмежує можливості для фінансового реагування, що ускладнює стабілізацію ситуації в умовах геополітичної напруги.