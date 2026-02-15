CNN: Рубіо запевнив європейських лідерів у підтримці США, але є умова

Рубіо наголосив на історичній близькості США та Європи, назвавши Америку «дитиною» європейської цивілізації

Під час виступу на Мюнхенській конференції з безпеки держсекретар США Марко Рубіо спробував пом'якшити напруженість у відносинах із європейськими союзниками, не відмовляючись при цьому від жорстких вимог Вашингтона. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на CNN.

Риторика Рубіо стала дипломатичнішою порівняно з минулорічним скандальним виступом віцепрезидента Джей Ді Венса, який тоді відкрито критикував європейські цінності. Рубіо наголосив на історичній близькості США та Європи, назвавши Америку «дитиною» європейської цивілізації, долі яких залишаються нерозривно пов'язаними. Ці слова викликали схвальну реакцію аудиторії, яка ще рік тому була шокована прямолінійними нападами з боку представників команди Трампа.

Попри примирливий тон, суть послання держсекретаря залишилася незмінною: США очікують від Європи більшої самостійності в питаннях оборони. Рубіо чітко дав зрозуміти, що Вашингтон готовий діяти одноосібно, якщо партнери не візьмуть на себе відповідальність за власну безпеку та не реформують застарілу систему міжнародної співпраці. За його словами, США не планують бути «опікунами занепаду Заходу» і прагнуть бачити поруч сильних союзників, здатних самостійно стримувати супротивників. Ця позиція повністю збігається з курсом Дональда Трампа, який неодноразово критикував НАТО за надмірну залежність від американських ресурсів.

Ситуацію ускладнює загальний контекст другого терміну Трампа, що характеризується швидким ламанням міжнародного статус-кво. Європейські столиці дедалі більше непокояться через погрози запровадження тарифів, обговорення анексії Гренландії та скорочення міжнародної допомоги з боку США. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц напередодні виступу Рубіо навіть заявив про можливу втрату лідерства Сполученими Штатами через глибокий розкол між континентами. Сам Рубіо визнав, що світ увійшов у нову еру геополітики, де «старий світопорядок» припинив своє існування. Проте він запевнив, що попри можливу прямолінійність порад, адміністрація Трампа все ж надає перевагу спільним діям із європейськими друзями.

Раніше повідомлялося, що державний секретар США Марко Рубіо окреслив поточну ситуацію щодо мирних переговорів та підтримки України. Представник адміністрації Дональда Трампа озвучив як позитивні зрушення, так і тривожні сигнали для Києва.

За словами американського високопосадовця, дипломатичні зусилля останнього часу принесли певні результати, проте головне питання залишається відкритим. Хорошою новиною Рубіо назвав те, що сторонам вдалося звузити перелік питань, щодо яких раніше був відсутній консенсус. Однак «погана новина» полягає у невизначеності намірів Кремля.

Нагадаємо, з 13 по 15 лютого Рубіо перебуватиме у Німеччині, де візьме участь у 62-й Мюнхенській безпековій конференції. Потім, з 15 по 16 лютого, держсекретар відвідає Братиславу та Будапешт.

У Братиславі Рубіо зустрінеться з ключовими членами словацького уряду, щоб просунути спільні інтереси в галузі регіональної безпеки, посилити двостороннє співробітництво в галузі ядерної енергетики та диверсифікації енергоносіїв, а також підтримати військову модернізацію Словаччини та її зобов'язання перед НАТО.

У Будапешті держсекретар зустрінеться з ключовими угорськими посадовцями, «щоб посилити наші спільні двосторонні та регіональні інтереси, включаючи нашу прихильність до мирних процесів з метою вирішення глобальних конфліктів та до енергетичного партнерства між США та Угорщиною».