Головна Світ Політика
search button user button menu button

CNN: Рубіо запевнив європейських лідерів у підтримці США, але є умова

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
CNN: Рубіо запевнив європейських лідерів у підтримці США, але є умова
фото: Reuters

Рубіо наголосив на історичній близькості США та Європи, назвавши Америку «дитиною» європейської цивілізації

Під час виступу на Мюнхенській конференції з безпеки держсекретар США Марко Рубіо спробував пом'якшити напруженість у відносинах із європейськими союзниками, не відмовляючись при цьому від жорстких вимог Вашингтона. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на CNN.

Риторика Рубіо стала дипломатичнішою порівняно з минулорічним скандальним виступом віцепрезидента Джей Ді Венса, який тоді відкрито критикував європейські цінності. Рубіо наголосив на історичній близькості США та Європи, назвавши Америку «дитиною» європейської цивілізації, долі яких залишаються нерозривно пов'язаними. Ці слова викликали схвальну реакцію аудиторії, яка ще рік тому була шокована прямолінійними нападами з боку представників команди Трампа.

Попри примирливий тон, суть послання держсекретаря залишилася незмінною: США очікують від Європи більшої самостійності в питаннях оборони. Рубіо чітко дав зрозуміти, що Вашингтон готовий діяти одноосібно, якщо партнери не візьмуть на себе відповідальність за власну безпеку та не реформують застарілу систему міжнародної співпраці. За його словами, США не планують бути «опікунами занепаду Заходу» і прагнуть бачити поруч сильних союзників, здатних самостійно стримувати супротивників. Ця позиція повністю збігається з курсом Дональда Трампа, який неодноразово критикував НАТО за надмірну залежність від американських ресурсів.

Ситуацію ускладнює загальний контекст другого терміну Трампа, що характеризується швидким ламанням міжнародного статус-кво. Європейські столиці дедалі більше непокояться через погрози запровадження тарифів, обговорення анексії Гренландії та скорочення міжнародної допомоги з боку США. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц напередодні виступу Рубіо навіть заявив про можливу втрату лідерства Сполученими Штатами через глибокий розкол між континентами. Сам Рубіо визнав, що світ увійшов у нову еру геополітики, де «старий світопорядок» припинив своє існування. Проте він запевнив, що попри можливу прямолінійність порад, адміністрація Трампа все ж надає перевагу спільним діям із європейськими друзями.

Раніше повідомлялося, що державний секретар США Марко Рубіо окреслив поточну ситуацію щодо мирних переговорів та підтримки України. Представник адміністрації Дональда Трампа озвучив як позитивні зрушення, так і тривожні сигнали для Києва. 

За словами американського високопосадовця, дипломатичні зусилля останнього часу принесли певні результати, проте головне питання залишається відкритим. Хорошою новиною Рубіо назвав те, що сторонам вдалося звузити перелік питань, щодо яких раніше був відсутній консенсус. Однак «погана новина» полягає у невизначеності намірів Кремля.

Нагадаємо, з 13 по 15 лютого Рубіо перебуватиме у Німеччині, де візьме участь у 62-й Мюнхенській безпековій конференції. Потім, з 15 по 16 лютого, держсекретар відвідає Братиславу та Будапешт.

У Братиславі Рубіо зустрінеться з ключовими членами словацького уряду, щоб просунути спільні інтереси в галузі регіональної безпеки, посилити двостороннє співробітництво в галузі ядерної енергетики та диверсифікації енергоносіїв, а також підтримати військову модернізацію Словаччини та її зобов'язання перед НАТО.

У Будапешті держсекретар зустрінеться з ключовими угорськими посадовцями, «щоб посилити наші спільні двосторонні та регіональні інтереси, включаючи нашу прихильність до мирних процесів з метою вирішення глобальних конфліктів та до енергетичного партнерства між США та Угорщиною».

Теги: Мюнхенська конференція з безпеки США Європа Марко Рубіо

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Дональд Трамп заблокував підписання пакета відбудови України на $800 млрд
Трамп зірвав підписання угоди про відбудову України на $800 млрд
20 сiчня, 21:42
Трамп заявив, що хотів би залучити лідерку венесуельскої опозиції до справ країни
Трамп заявив, що хотів би залучити лідерку венесуельскої опозиції до справ країни
21 сiчня, 04:40
Трамп зазначив, що домовленість щодо Гренландії піде на користь НАТО
Трамп зазначив, що домовленість щодо Гренландії піде на користь НАТО
21 сiчня, 01:13
НАТО прокоментувало анонсовану Трампом угоду щодо Гренладію
НАТО прокоментувало анонсовану Трампом угоду щодо Гренладію
22 сiчня, 02:28
Трамп попередив лідера Ірану про серйозні наслідки напередодні переговорів
Трамп попередив лідера Ірану про серйозні наслідки напередодні переговорів
5 лютого, 03:58
CNN: Політика Трампа все частіше наштовхується на опір у США
CNN: Політика Трампа все частіше наштовхується на опір у США
Вчора, 02:15
Трамп заявив, що зміна влади в Ірані було б найкращим, що могло б статися
Трамп заявив, що зміна влади в Ірані було б найкращим, що могло б статися
Вчора, 04:26
Китай компенсував падіння експорту до США рекордними поставками в Азію та Африку
Китай завершив 2025 рік із рекордним торговельним профіцитом, попри тарифний тиск США
15 сiчня, 08:31
Дмитро Кулеба розповів, що до роботи над новою книгою долучився також Гарвардський університет
Український ексміністр спільно з американцями з Гарварду пише «біблію про війну»
18 сiчня, 10:00

Політика

Алієв звинуватив Росію у свідомих обстрілах посольства Азербайджану в Києві
Алієв звинуватив Росію у свідомих обстрілах посольства Азербайджану в Києві
«У кожному шлюбі є кризи»: міністр оборони Німеччини про відносини між США та Європою
«У кожному шлюбі є кризи»: міністр оборони Німеччини про відносини між США та Європою
CNN: Рубіо запевнив європейських лідерів у підтримці США, але є умова
CNN: Рубіо запевнив європейських лідерів у підтримці США, але є умова
Обама назвав диктаторськими методи міграційної служби в Міннесоті
Обама назвав диктаторськими методи міграційної служби в Міннесоті
Губернатор Каліфорнії закликав Європу сприймати політику Трампа як тимчасове явище
Губернатор Каліфорнії закликав Європу сприймати політику Трампа як тимчасове явище
Трамп і Нетаньягу погодили стратегію тиску на Іран
Трамп і Нетаньягу погодили стратегію тиску на Іран

Новини

В Україні туман та дощі: прогноз погоди на 14 лютого
Вчора, 06:02
Дрони для ЗСУ: Зеленський отримав перший БпЛА «Лінза 3.0», вироблений в Німеччині
13 лютого, 17:01
Сили оборони в окупованому Криму знищили надсучасну російську станцію «Небо-У»
13 лютого, 15:21
Україна розпочала пошук радянських ТЕЦ у Європі
13 лютого, 14:06
Лувр заливає: у музеї знову прорвало стелю над залою з шедеврами
13 лютого, 13:52
Енергетичний фронт: через ворожі обстріли в Україні знеструмлено шість областей
13 лютого, 13:12

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua