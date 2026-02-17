Головна Світ Політика
США і Румунія об'єдналися для переробки гренландської сировини

Єгор Голівець
glavcom.ua


Румунія та США домовилися побудувати завод рідкісноземельних металів із сировини з Гренландії
Підприємство у Брашові має зменшити залежність Європи та США від китайських постачань

Румунія та американська компанія Critical Metals Corp підписали угоду про будівництво заводу з переробки рідкісноземельних металів у місті Брашові. Сировину для підприємства планують видобувати у Гренландії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву міністра енергетики Румунії Богдана Івана.

За його словами, майбутній завод перероблятиме концентрат, який американська компанія видобуватиме на родовищі Танбріз у Гренландії.

«Ініціатива охоплює весь економічний цикл, від видобутку ресурсів з родовища Танбріз в Гренландії до перероблення і кінцевого промислового використання в Європі та США», – зазначив Іван.

Міністр додав, що до середини квітня румунська влада має визначити модель фінансування будівництва та перелік металів, які оброблятиме підприємство. За його словами, запуск такого виробництва може посилити позиції країни у сфері стратегічної сировини.

У Critical Metals Corp заявили, що проєкт допоможе скоротити залежність західних держав від поставок рідкісноземельних металів із Китаю. Завод планують фінансувати спільно американська та румунська сторони на паритетних умовах.

Раніше напруження довкола Гренландії посилилося після заяв Дональда Трампа про намір отримати контроль над островом. Прем’єр-міністр Данії Метте Фредеріксен різко розкритикувала такі ініціативи, наголосивши, що питання суверенітету Гренландії не може бути предметом переговорів. У Копенгагені заявляли про готовність співпрацювати зі США в оборонній сфері, однак підкреслювали, що будь-які формати взаємодії мають відбуватися з повагою до статусу острова як частини Данського королівства та норм міжнародного права.

Теги: Гренландія США Румунія

