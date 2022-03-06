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    США та Канада просять своїх громадян негайно покинути Росію

    Є ризик переслідування іноземців з боку ФСБ - США та Канада просять своїх громадян негайно покинути Росію
    Є ризик переслідування іноземців з боку ФСБ

    Іноземці можуть вилетіти з РФ комерційним транспортом

    США та Канада закликали своїх громадян негайно покинути територію РФ, попередивши про ризик можливого переслідування з боку співробітників російських служб безпеки.

    «Не в'їжджайте до Росії через неспровокований і невиправданий напад російських збройних сил на Україну, можливість переслідувань громадян США з боку російських силовиків, обмежені можливості посольства з надання допомоги громадянам США в Росії, Covid-19 та пов'язаних з цим обмежень на в'їзд, тероризм, обмеження польотів в Росію та з Росії й довільне застосування місцевого законодавства. Громадяни США повинні негайно покинути Росію», - йдеться в заяві Держдему США.

    Міністерство закордонних справ Канади теж просить співгромадян покинути РФ, «поки ще доступний комерційний транспорт».

    «Уникайте будь-яких поїздок до Росії через наслідки збройного конфлікту з Україною, включаючи обмежені варіанти перельотів і обмеження на фінансові операції», - вказується в повідомленні відомства.

    До слова, близько 74% американців вважають, що Сполучені Штати та їхні союзники по НАТО повинні встановити над Україною безполітну зону.

    Теги: Росія США ФСБ Канада війна Україна #stoprussia
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    США та Канада просять своїх громадян негайно покинути Росію