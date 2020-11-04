  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    Джо Байден переміг на виборах в Арізоні, - AP

    • Розсилка
    У Байдена 248 голосів, а в чинного президента Дональда Трампа - 214 - Джо Байден переміг на виборах в Арізоні, - AP
    У Байдена 248 голосів, а в чинного президента Дональда Трампа - 214

    В 2016 році в цьому штаті Трамп переміг Хілларі Клінтон

    Кандидат у президенти від демократів Джо Байден переміг на виборах в штаті Арізона. Там він набере 11 голосів виборців.

    Цей результат прогнозують AP і Fox News.

    Тепер у Байдена 248 голосів, а в чинного президента Дональда Трампа - 214. Для перемоги на виборах Байдену потрібно ще 22 голоси.

    В 2016 році в цьому штаті Трамп переміг Хілларі Клінтон.

    Як повідомлялося, Трамп здивований лідерством Байдена в ключових штатах та натякає на фальсифікації.

    листопада Байден вирвався в лідери у Мічигані, який дає 16 голосів виборників, також колишній віцепрезидент почав перемагати Трампа у Вісконсині (10 голосів виборників). Перемога у цих штатах може стати вирішальною для Байдена.

    Також одним з ключових штатів для кандидатів є Пенсильванія, він дає 20 голосів виборників.

    До цього Трамп фактично оголосив про свою перемогу, буцімто його  показники на виборах свідчать про перемогу і йому вдалося взяти «хиткі штати». 

    За словами президента, його суперник Джо Байдена вже не зможе наздогнати його. Також чинний президент США звинуватив Байдена у шахрайстві та готовності відстоювати свою перемогу у Верховному суді. 

     Читайте також: 
    США Джозеф Байден Дональд Трамп
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies