Джо Байден переміг на виборах в Арізоні, - AP

В 2016 році в цьому штаті Трамп переміг Хілларі Клінтон

Кандидат у президенти від демократів Джо Байден переміг на виборах в штаті Арізона. Там він набере 11 голосів виборців.

Цей результат прогнозують AP і Fox News.

Тепер у Байдена 248 голосів, а в чинного президента Дональда Трампа - 214. Для перемоги на виборах Байдену потрібно ще 22 голоси.

В 2016 році в цьому штаті Трамп переміг Хілларі Клінтон.

Як повідомлялося, Трамп здивований лідерством Байдена в ключових штатах та натякає на фальсифікації.

4 листопада Байден вирвався в лідери у Мічигані, який дає 16 голосів виборників, також колишній віцепрезидент почав перемагати Трампа у Вісконсині (10 голосів виборників). Перемога у цих штатах може стати вирішальною для Байдена.

Також одним з ключових штатів для кандидатів є Пенсильванія, він дає 20 голосів виборників.

До цього Трамп фактично оголосив про свою перемогу, буцімто його показники на виборах свідчать про перемогу і йому вдалося взяти «хиткі штати».

За словами президента, його суперник Джо Байдена вже не зможе наздогнати його. Також чинний президент США звинуватив Байдена у шахрайстві та готовності відстоювати свою перемогу у Верховному суді.

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