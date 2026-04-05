США: жінка, яку знайшли після 30 років пошуків, зруйнувала версію слідства своєю історією

Її шукали як жертву, але Крістіна Марі Планте вирішила просто почати інше життя

Історія Крістіни Планте, яку десятиліттями вважали викраденою, виявилася зовсім іншою

У США знайшли жінку, яка зникла ще у 1994 році у віці 13 років. Понад три десятиліття її вважали жертвою викрадення, однак правда виявилася зовсім іншою – вона пішла з дому добровільно і весь цей час не хотіла, щоб її знайшли. Про це пише NBC News, передає «Главком».

Крістіна Марі Планте з Аризони зникла 16 травня 1994 року у невеликому містечку Стар-Веллі. Востаннє її бачили, коли вона прямувала до стайні, де доглядала за своїм конем. Після цього зв’язок із нею обірвався, а справу внесли до національних баз зниклих дітей.

Родичі та правоохоронці роками не втрачали надії знайти дівчину. На той момент навіть оголошували винагороду за будь-яку інформацію про її місцезнаходження. Слідчі припускали найгірше і те, що підлітка могли викрасти.

Лише через майже 32 роки жінку вдалося знайти живою. Нині їй 44 роки, вона мешкає під іншим ім’ям і веде приватне життя.

Як повідомив головний заступник шерифа округу Гіла Джеймс Лахті, нові обставини стали повною несподіванкою: «Ця інформація нам не була відома до того, як ми її знайшли. До того часу ми не знали, де вона, і вважали, що її викрали».

Під час розмови зі слідчими жінка пояснила, що не була жертвою злочину. Вона свідомо залишила дім, а допомогли їй у цьому члени родини.

За словами колишнього слідчого Террі Хадженса, який працював над справою ще у 90-х, причиною могла бути сімейна ситуація: «Це була боротьба за опіку».

Він розповів, що дівчина хотіла жити з матір’ю, а не з батьком, який мав опікунські права. Вони домовилися про втечу: після зустрічі біля стайні мати й донька вирушили до аеропорту у Фініксі та залишили штат.

Попри це, справа формально залишалася відкритою і періодично переглядалася слідчими.

Капітан Джеймі Гарретт, який брав участь у встановленні місцезнаходження жінки, зізнався, що був здивований її історією: «Я був приголомшений. Думаю, вона була незадоволена місцем проживання і втекла».

За його словами, під час розмови жінка чітко дала зрозуміти, що не хоче повертатися до минулого: «Вона сказала, що це було давно, це було старе життя. Вона вже доросла, у неї є сім’я, і вона навіть про це не думає».

Правоохоронці наголошують, що з поваги до приватного життя не розголошують її теперішнє місцеперебування.

Наразі слідство триває, зокрема, щодо обставин зникнення та можливої допомоги з боку родичів.