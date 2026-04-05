США: жінка, яку знайшли після 30 років пошуків, зруйнувала версію слідства своєю історією

glavcom.ua
Іванна Гончар
Її шукали як жертву, але Крістіна Марі Планте вирішила просто почати інше життя
фото: Офіс шерифа округу Гіла

У США знайшли жінку, яка зникла ще у 1994 році у віці 13 років. Понад три десятиліття її вважали жертвою викрадення, однак правда виявилася зовсім іншою – вона пішла з дому добровільно і весь цей час не хотіла, щоб її знайшли. Про це пише NBC News, передає «Главком».

Крістіна Марі Планте з Аризони зникла 16 травня 1994 року у невеликому містечку Стар-Веллі. Востаннє її бачили, коли вона прямувала до стайні, де доглядала за своїм конем. Після цього зв’язок із нею обірвався, а справу внесли до національних баз зниклих дітей.

Родичі та правоохоронці роками не втрачали надії знайти дівчину. На той момент навіть оголошували винагороду за будь-яку інформацію про її місцезнаходження. Слідчі припускали найгірше і те, що підлітка могли викрасти.

Лише через майже 32 роки жінку вдалося знайти живою. Нині їй 44 роки, вона мешкає під іншим ім’ям і веде приватне життя.

Як повідомив головний заступник шерифа округу Гіла Джеймс Лахті, нові обставини стали повною несподіванкою: «Ця інформація нам не була відома до того, як ми її знайшли. До того часу ми не знали, де вона, і вважали, що її викрали».

Під час розмови зі слідчими жінка пояснила, що не була жертвою злочину. Вона свідомо залишила дім, а допомогли їй у цьому члени родини.

За словами колишнього слідчого Террі Хадженса, який працював над справою ще у 90-х, причиною могла бути сімейна ситуація: «Це була боротьба за опіку».

Він розповів, що дівчина хотіла жити з матір’ю, а не з батьком, який мав опікунські права. Вони домовилися про втечу: після зустрічі біля стайні мати й донька вирушили до аеропорту у Фініксі та залишили штат.

Попри це, справа формально залишалася відкритою і періодично переглядалася слідчими.

Капітан Джеймі Гарретт, який брав участь у встановленні місцезнаходження жінки, зізнався, що був здивований її історією: «Я був приголомшений. Думаю, вона була незадоволена місцем проживання і втекла».

За його словами, під час розмови жінка чітко дала зрозуміти, що не хоче повертатися до минулого: «Вона сказала, що це було давно, це було старе життя. Вона вже доросла, у неї є сім’я, і вона навіть про це не думає».

Правоохоронці наголошують, що з поваги до приватного життя не розголошують її теперішнє місцеперебування.

Наразі слідство триває, зокрема, щодо обставин зникнення та можливої допомоги з боку родичів.

