Американський флот може взяти під охорону танкери в Ормузькій протоці

Попри напружену ситуацію, деякі судна продовжують проходити через Ормузьку протоку

Уряд США розглядає можливість супроводу нафтових танкерів через Ормузьку протоку силами Військово-морських сил США разом із міжнародною коаліцією. Про це заявив міністр фінансів США Скотт Бессент, пише «Главком».

За словами міністра, американські військові можуть почати супроводжувати судна, щойно це стане можливим з військової точки зору.

«Я вважаю, що як тільки це стане можливим з військової точки зору, ВМС США, можливо, з міжнародною коаліцією, супроводжуватимуть судна», – заявив Бессент в інтерв’ю Sky News.

Він додав, що реалізація такого плану залежатиме від ситуації з безпекою в регіоні.

«План супроводу кораблів буде реалізовано, щойно США матимуть повний контроль над небом і можливості Ірану щодо відновлення ракет будуть повністю деградовані», – сказав міністр.

Бессент також зазначив, що попри напружену ситуацію, деякі судна продовжують проходити через Ормузьку протоку.

«Насправді зараз проходять танкери, іранські танкери, я вважаю, що пройшли деякі танкери під китайським прапором. Тож ми знаємо, що вони не замінували протоки», – додав він.

Як повідомлялось, Іран розмістив близько десятка морських мін у Ормузькій протоці, що може серйозно ускладнити відновлення судноплавства через один із найважливіших світових маршрутів для транспортування нафти та зрідженого газу.

До слова, війна навколо Ірану та блокада Ормузької протоки несподівано спричинили глобальний дефіцит сірки – важливого ресурсу для виробництва добрив, хімікатів, металів і напівпровідників.

Нагадаємо, президент Дональд Трамп у понеділок в інтерв'ю CBS News заявив, що його адміністрація думає про захоплення Ормузької протоки.