Іран підтвердив поранення нового верховного лідера

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Аятола міг отримати легкі поранення під час ударів по країні
фото: Reuters

За словами представника іранського МЗС, Моджтаба Хаменеї добре почувається

Міністерство закордонних справ Ірану підтвердило, що верховного лідера Моджтабу Хаменеї було поранено. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на представника зовнішньополітичного відомства Ісламської Республіки Есмаїла Багаї в інтерв'ю Corriere della Sera.

«Він поранений, але почувається добре. Я не знаю, коли він виступить зі своєю першою промовою», – сказав дипломат.

Раніше стало відомо, що новопризначений верховний лідер Ірану Моджтаба Хаменеї отримав легкі поранення. Поранення може пояснювати, чому Хаменеї не з’являвся на публіці.

Асамблея експертів Ірану офіційно обрала Моджтабу Хаменеї на посаду верховного лідера країни. Це рішення було ухвалене після загибелі його батька, аятоли Алі Хаменеї, який став ціллю американо-ізраїльських ударів 28 лютого.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати здобули перемогу у війні з Іраном, однак американські сили продовжуватимуть операцію, щоб завершити її. 

Як повідомлялось, перші шість днів американської операції проти Ірану коштували США щонайменше $11,3 млрд. Таку оцінку чиновники адміністрації президента США Дональда Трампа озвучили під час закритого брифінгу для сенаторів.

До слова, згідно зі звітами американської розвідки, іранському режиму найближчим часом не загрожує падіння після майже двох тижнів безперервних бомбардувань з боку США та Ізраїлю.

Теги: Іран США

