У Китаї чоловік жив із металевою палицею в горлі вісім років: як закінчилася історія (фото)

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Лікарі виявили у горлі чоловіка металеву палицю
фотто: scmp.com

Чоловік роками уникав операції з видалення палиці зі свого горла 

У Китаї чоловіку, на прізвище Ван провели незвичну операцію. З його горла видалили металеву палицю, з якою він жив протягом восьми років. Про це розповідає «Главком» із посиланням на SCMP.

Ван проковтнув металеву палицю разом із їжею ще вісім років тому. Однак свого часу через побоювання він відмовився від того, щоб її видалити. Роками йому доводилося терпіти дискомфорт у горлі.

Врешті чоловіка госпіталізували до Муніципальної центральної лікарні Даляня у провінції Ляонін та провели екстрену операцію. Напередодні Ван почав відбувати біль під час ковтання, який постійно посилювався. Тож він звернувся по допомогу до лікарів.

Лікарі видалили з горла пацієнта металеву палицю розміром 12 см
фото: scmp.com

Медики під час обстеження виявили у піднебінні пацієнта металевий предмет. Та попри сторонній предмет у тілі, який залишився там роками, голосові зв’язки та тканини навколо нього не постраждали.

Врешті лікарі провели малоінвазивну операцію через рот, аби не робити розріз шиї пацієнт. У результаті фахівці видалили металеву палицю розміром 12 см. Операція пройшла успішно та без ускладнень для чоловіка. Вже за декілька днів його виписали з лікарні.

