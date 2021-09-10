Стали відомі подробиці суду над білоруськими опозиціонерами Колесниковою та Знаком

Під час суду створювалась «картинка» для провладних ЗМІ Білорусі

Під час оголошення вироку білоруським опозиціонерам Марії Колесниковій та Максиму Знаку до зали суду впустили тільки вісьмох родичів підсудних. Решта присутніх на засіданні, а людей було багато, були «підсадними». Про це в ефірі програми «Свобода слова» розповіла сестра ув’язненої Марії Колесникової Тетяна Хомич.

За її словами, Марія навіть пожартувала на початку засідання, коли звернулася до присутніх на засіданні людей: «Ну, давайте будемо знайомитись?».

Зазначимо, що слухання по справі Колесникової та Знака проходили у закритому режимі, а на оголошення вироку вирішили пустити пресу.

Сестра опозиціонерки також наголосила, що на зараз репресії у Білорусі посилюються – людей затримують, коли вони приносять передачі політв’язням, коли зустрічають ув’язнених, або коли вони просто пишуть якийсь коментар у соціальній мережі.

Вона також додала, що в країні продовжується тиск на громадянське суспільство, зокрема, влада закриває громадські організації, в тому числі такі, що не займаються політикою.

Нагадаємо, 6 вересня Мінський обласний суд визнав опозиціонерів Марію Колесникову та Максима Знака винними за трьома статтями Кримінального кодексу Республіки Білорусь: змова з метою захоплення влади; заклики до дій, спрямованих на шкоду національній безпеці; створення екстремістського формування або керівництва ним.

Марія Колесникова та Максим Знак отримали 11 та 10 років ув’язнення відповідно.

Читайте також: