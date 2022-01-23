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    Стало відомо, хто претендує на роль нового Джеймса Бонда

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    Відомого актора давно пророкують на роль знаменитого агента - Стало відомо, хто претендує на роль нового Джеймса Бонда
    Відомого актора давно пророкують на роль знаменитого агента
    фото з відкритих джерел

    Продюсери обговорюють кандидатуру на роль нового агента 007

    Продюсерка 25-го фільму «Не час помирати» із серії про Джеймса Бонда Барбара Брокколі в бесіді з Deadline назвала одного з кандидатів на роль нового агента 007.

    За словами Брокколі, в списках акторів фігурував 49-річний британський актор Ідріс Ельба, його кандидатура обговорювалася, і багато фанатів хотіли б бачити його в якості нового Джеймса Бонда. Продюсер зазначила, що дружить з Ельбою, і назвала його чудовим актором.

    «Знаєте, це було частиною обговорень, але завжди важко вести діалог, коли крісло зайняте», – сказала Брокколі, маючи на увазі те, що у фільмі «Не час помирати» роль агента 007 виконував британський актор Деніел Крейг.

    При цьому продюсерка підкреслила, що поки не поспішає називати заміну Крейга.

    Ідріс Ельба

    Ідріс Ельба

    Ідрісса Акуна «Ідріс» Ельба народився 6 вересня 1972 року у Лондоні, Англія, Великобританія. Британський актор кіно і телебачення. У 2021 році Ідріса Ельбу можна було побачити у фільмі «Загін самогубців: місія навиліт» у ролі Бладспорта. На 2022 рік запланована світова прем'єра епічної фентезі-картини Джорджа Міллера «Три тисячі років туги», в якій Ельба виконав роль Джина.

    Раніше історик кіно і сценарист Філіп Дюран розкрив, що новим агентом 007 буде не жінка. За його словами, наступний артист, який зіграє Джеймса Бонда, додасть образу нові несподівані риси і повинен здивувати публіку.

    Сама продюсерка і правовласниця «бондіани» Барбара Брокколі, оцінюючи можливість зробити Джеймса Бонда небінарною персоною після відходу актора Деніела Крейга, заявила, що не слід примусово міняти стать персонажів, що стали класичними, але зазначила, що необхідно писати більше нових ролей для жінок-актрис.

    Прем'єра картини «Не час помирати» відбулася 28 вересня 2021 року.

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    Теги: телебачення кіно Англія артист актор
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    Стало відомо, хто претендує на роль нового Джеймса Бонда