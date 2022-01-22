Арнольд Шварценеггер потрапив у ДТП (фото)

В аварії із «залізним Арні» є постраждалі

Позашляховик Шварценеггера GMC Yukon врізався в легковий автомобіль Toyota Prius за кілька кілометрів від будинку знаменитості

Американський кіноактор, ексгубернатор штату Каліфорнія Арнольд Шварценеггер потрапив у ДТП у Лос-Анджелесі. Про це повідомляє TMZ.

За інформацією ЗМІ, позашляховик Шварценеггера GMC Yukon врізався в легковий автомобіль Toyota Prius за кілька кілометрів від будинку знаменитості. Від удару машина актора опинилася одним колесом на капоті легкового автомобіля.

Сам він не постраждав, жінка у легковому автомобілі отримала травму голови та була госпіталізована.

За даними поліції, актор проїхав на червоне світло.

Нагадаємо, актори Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка ввечері 17 січня потрапили у ДТП.

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