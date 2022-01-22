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    Арнольд Шварценеггер потрапив у ДТП (фото)

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    В аварії із &laquo;залізним Арні&raquo; є постраждалі - Арнольд Шварценеггер потрапив у ДТП (фото)
    В аварії із «залізним Арні» є постраждалі
    фото: TMZ

    Позашляховик Шварценеггера GMC Yukon врізався в легковий автомобіль Toyota Prius за кілька кілометрів від будинку знаменитості

    Американський кіноактор, ексгубернатор штату Каліфорнія Арнольд Шварценеггер потрапив у ДТП у Лос-Анджелесі. Про це повідомляє TMZ.

    За інформацією ЗМІ, позашляховик Шварценеггера GMC Yukon врізався в легковий автомобіль Toyota Prius за кілька кілометрів від будинку знаменитості. Від удару машина актора опинилася одним колесом на капоті легкового автомобіля.

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    В аварії із «залізним Арні» є постраждалі. фото: TMZ
    В аварії із «залізним Арні» є постраждалі. фото: TMZ
    В аварії із «залізним Арні» є постраждалі. фото: TMZ
    В аварії із «залізним Арні» є постраждалі. фото: TMZ

    Сам він не постраждав, жінка у легковому автомобілі отримала травму голови та була госпіталізована.

    За даними поліції, актор проїхав на червоне світло.

    Нагадаємо, актори Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка ввечері 17 січня потрапили у ДТП.

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    Теги: ДТП автомобіль актор жінка Арнольд Шварценеггер Toyota Toyota Prius
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    Арнольд Шварценеггер потрапив у ДТП (фото)