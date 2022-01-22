Арнольд Шварценеггер потрапив у ДТП (фото)
Позашляховик Шварценеггера GMC Yukon врізався в легковий автомобіль Toyota Prius за кілька кілометрів від будинку знаменитості
Американський кіноактор, ексгубернатор штату Каліфорнія Арнольд Шварценеггер потрапив у ДТП у Лос-Анджелесі. Про це повідомляє TMZ.
За інформацією ЗМІ, позашляховик Шварценеггера GMC Yukon врізався в легковий автомобіль Toyota Prius за кілька кілометрів від будинку знаменитості. Від удару машина актора опинилася одним колесом на капоті легкового автомобіля.
Сам він не постраждав, жінка у легковому автомобілі отримала травму голови та була госпіталізована.
За даними поліції, актор проїхав на червоне світло.
Нагадаємо, актори Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка ввечері 17 січня потрапили у ДТП.