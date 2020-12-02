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    У світі

    Стало відомо, коли і де відбудеться наступний саміт G20

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    <p>Девіз італійського головування у G20 &ndash; &laquo;Люди, планета, процвітання&raquo;</p> - Стало відомо, коли і де відбудеться наступний саміт G20

    Девіз італійського головування у G20 – «Люди, планета, процвітання»

    Із 1 грудня офіційно розпочалося головування Італії в G20

    Щорічний саміт Великої двадцятки (G20) відбудеться в Римі 30-31 жовтня 2021 року.

    Про це заявив прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте в Twitter.

    Зазначимо, з 1 грудня 2020 року офіційно розпочалося головування Італії в G20.

    «Підсумковий саміт лідерів відбудеться 30-31 жовтня, тут, в Римі, Вічному місті, столиці Італії, де ми підіб'ємо підсумки», – заявив Конте.

    Він озвучив коло основних завдань головування своєї країни в групі провідних економічних держав, в які входять забезпечення сталого і рівноправного розвитку, захист навколишнього середовища, протистояння новим загрозам, наприклад, санітарним кризам.

    Нинішній девіз італійського головування у G20 – «Люди, планета, процвітання».

    Зазначимо, G20 планує терміново взяти під контроль Covid-19.

    Як відомо, пандемія Covid-19, яка цього року привела світову економіку до глибокої рецесії, та зусилля, необхідні для підкріплення економічного відскоку в 2021 році, були головними в порядку денному на саміті G20 у листопаді цього року.

    Теги: саміт Італія політика саміт великої двадцятки Джузеппе Конте
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