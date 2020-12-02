Стало відомо, коли і де відбудеться наступний саміт G20

Із 1 грудня офіційно розпочалося головування Італії в G20

Щорічний саміт Великої двадцятки (G20) відбудеться в Римі 30-31 жовтня 2021 року.

Про це заявив прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте в Twitter.

Зазначимо, з 1 грудня 2020 року офіційно розпочалося головування Італії в G20.

«Підсумковий саміт лідерів відбудеться 30-31 жовтня, тут, в Римі, Вічному місті, столиці Італії, де ми підіб'ємо підсумки», – заявив Конте.

Oggi, 1 dicembre, comincia ufficialmente la presidenza italiana del G20. Siamo chiamati a dare risposte all’altezza delle grandi sfide globali che ci attendono. E a costruire oggi il mondo di domani, per consegnare nelle mani dei nostri figli un Pianeta migliore #G20Italy pic.twitter.com/xqIVaw30RS — Giuseppe Conte (@GiuseppeConteIT) December 1, 2020

Він озвучив коло основних завдань головування своєї країни в групі провідних економічних держав, в які входять забезпечення сталого і рівноправного розвитку, захист навколишнього середовища, протистояння новим загрозам, наприклад, санітарним кризам.

Нинішній девіз італійського головування у G20 – «Люди, планета, процвітання».

Зазначимо, G20 планує терміново взяти під контроль Covid-19.

Як відомо, пандемія Covid-19, яка цього року привела світову економіку до глибокої рецесії, та зусилля, необхідні для підкріплення економічного відскоку в 2021 році, були головними в порядку денному на саміті G20 у листопаді цього року.