Ізраїль заявив про «нову фазу» війни

98-ма дивізія ЦАХАЛу була перекинута на північ Ізраїлю після багатомісячних боїв у Секторі Газа

За словами очільника Міноборони, цілі війни Ізраїлю на півночі «ясні і прості»

Увага Ізраїлю перемістилася на північний фронт, оскільки починається «нова фаза» війни. Про це заявив міністр оборони країни Йоав Галант, повідомляє Times of Israel.

«Центр ваги переміщується на північ. Ми перенаправляємо сили, ресурси і енергію на північ», – сказав Галант, звертаючись до військовослужбовців військово-повітряних сил Ізраїлю на авіабазі Рамат Давид.

Раніше сьогодні 98-ма дивізія ЦАХАЛу була перекинута на північ Ізраїлю після багатомісячних боїв у Секторі Газа.

«Я вважаю, що ми знаходимося на початку нового етапу в цій війні, і нам потрібно адаптуватися. З часом нам знадобиться послідовність, ця війна вимагає великої мужності, рішучості та наполегливості», – сказав Галлант.

Посадовець зазначив, що цілі війни Ізраїлю на півночі «ясні і прості: повернути жителів північних міст до їхніх домівок у безпеці».

«Ми не забули про заручників і не забули про наші завдання на півдні. Це наш обов'язок, і ми виконуємо його одночасно», – додав він.

Нагадаємо, у Лівані сотні пейджерів, які бойовики ісламського бойового угруповання «Хезболли» використовували для зв’язку, одночасно вибухнули. В результаті чого близько 3 тис. людей поранені.

Представник «Хезболли» на умовах анонімності заявив, що вибух пейджерів був «найбільшим порушенням безпеки», якого зазнало угруповання за майже рік війни з Ізраїлем. Ізраїль і підтримувана Іраном «Хезболла» ведуть транскордонну війну з моменту початку війни в Газі в жовтні минулого року, що стало найгіршою ескалацією конфлікту за останні роки.

🤯У Лівані – нова серія вибухів. За інформацією Sky News Arabia, вибухають пристрої зв'язку та радіостанції у Бейруті та деяких інших містах pic.twitter.com/eLCaQzstJI — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) September 18, 2024

Як повідомлялося, пейджери, від яких постраждали тисячі людей у ​​Лівані, перед детонацією видавали звук.

До слова, тайванська компанія Gold Apollo спростувала припущення ЗМІ про виробництво нею пейджерів, що у вівторок вибухнули по всьому Лівану, і назвала їх виробником угорську компанію BAC Consulting, яка лише маркувала свої вироби брендом із Тайваню.