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Ізраїль та ХАМАС домовилися про триденне перемирʼя

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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Ізраїль та ХАМАС домовилися про триденне перемирʼя
Бої повинні припинятися між шостою годиною ранку й третьою годиною дня
фото з відкритих джерел

Ізраїль та ХАМАС погодилися на паузи у військових діях, щоб провести перший раунд щеплення дітей проти поліомієліту

Між Ізраїлем та ХАМАСом буде оголошене триденне перемирʼя, що дозволить провести щеплення проти поліомієліту на території Гази. Про це пише Reuters із посиланням на слова найбільш високопоставленого представника Світової організації охорони здоровʼя на Палестинських територіях Ріка Пеперкорна.

«Ізраїльські військові та представники палестинського угруповання бойовиків ХАМАС погодилися на три окремі зоновані триденні паузи у Газі, що дадуть змогу провести перший раунд щеплення дітей проти поліомієліту», – пише Reuters.

Зазначається, що кампанія щеплення має розпочатися у неділю, 1 вересня, а бої повинні припинитися між шостою годиною ранку й третьою годиною дня.

За словами представника ВООЗ, кампанія розпочнеться в центральній частині Гази з трьома послідовними щоденними паузами в боях, потім переміститься на південь Гази, де буде ще одна триденна пауза, а потім у північну Газа. Піперкорн додав, що була домовленість продовжити паузу в кожній зоні до четвертої дня, якщо це необхідно.

Другий раунд вакцинації буде потрібно через чотири тижні після першого раунду. Аби спинити поширення вірусу поліомієліту, ВООЗ необхідно буде охопити щепленнями 90% дітей у кожному регіоні.

«Ми готові до співпраці із міжнародними організаціями, щоб провести цю кампанію й захистити понад 650 тис. палестинських дітей у секторі Гази», – сказав Reuters представник ХАМАСу Басем Наім.

Зазначимо, 23 серпня ВООЗ підтвердила, що одна дитина була паралізована вірусом поліомієліту 2-го типу, що стало першим таким випадком у Газі за 25 років.

Нагадаємо, переговори між Ізраїлем та палестинським угрупованням ХАМАС щодо припинення війни та обміну заручниками завершилися без досягнення фінальної угоди. Під час чергового раунду переговорів, що проходили в Каїрі, сторони не змогли дійти згоди щодо запропонованих посередниками варіантів угоди. Основною проблемою стало питання присутності ізраїльських військових у так званому «Філадельфійському коридорі»  – вузькій ділянці вздовж південного кордону Сектора Гази з Єгиптом.

Як повідомлялося, США та Ізраїль останніми роками вклали величезні зусилля у спроби знайти та ліквідувати нового голову політичного бюро ХАМАСу Яхью Сінвара. Про це пише The New York Times із посиланням на чиновників з обох країн.

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Теги: Ізраїль щеплення Сектор Гази ХАМАС

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