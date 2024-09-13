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Ізраїль знищив іранський підземний ракетний завод у Сирії – Axios

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Ізраїль знищив іранський підземний ракетний завод у Сирії – Axios
Державні ЗМІ Сирії, а також опозиційні організації, повідомили про масовані авіаудари ВПС Ізраїлю в неділю ввечері, 8 вересня
фото: Reuters

Елітний підрозділ Армії оборони Ізраїлю провів у Сирії рейд, знищивши підземний завод із виробництва високоточних ракет

У Сирії знищено підземний ракетний завод, який збудував Іран. Це сталося під час наземної операції ЦАХАЛу. Про це повідомляє Axios.

За словами трьох джерел, знайомих із ситуацією, елітний підрозділ Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) провів у Сирії доволі незвичайний рейд, знищивши підземний завод із виробництва високоточних ракет. За твердженнями Ізраїлю та США, це підприємство було побудоване Іраном.

Axios зазначає, що ізраїльські авіаудари по Сирії посилилися після того, як ХАМАС напав на Ізраїль 7 жовтня. Проте рейд у неділю став першою наземною операцією, яку ЦАХАЛ провів за останні роки проти іранських цілей у Сирії.

Знищення заводу, судячи з усього, завдало значного удару по зусиллях Ірану та "Хезболли" у питанні виробництва високоточних ракет середньої дальності на сирійській території.

За словами джерел, ізраїльський уряд «зберігав незвичайне мовчання» з цього приводу і не взяв на себе відповідальність, щоб не спровокувати дії у відповідь з боку Сирії, Ірану або «Хезболли».

Видання нагадує, що державні ЗМІ Сирії, а також опозиційні організації, повідомили про масовані авіаудари ВПС Ізраїлю в неділю ввечері, 8 вересня. Вони припали по кількох районах західної Сирії, у тому числі поблизу міста Мас'яф, що недалеко від кордону з Ліваном.

Як повідомляли сирійські ЗМІ, загинули щонайменше 16 людей і ще 40 отримали поранення. Засоби масової інформації засудили авіаудари як «кричучу агресію», що у свою чергу також зробили і в МЗС Ірану, назвавши атаку «злочинною».

У середу, 11 вересня, сирійський опозиційний телеканал та грецький експерт з Близького Сходу Єва Кулуріотіс повідомили, що авіаудари були прикриттям для наземної операції ЦАХАЛ у Мас'яфі.

У свою чергу три джерела, поінформовані про операцію, підтвердили Axios, що елітний підрозділ ВПС Ізраїлю «Шальдаг» провів наліт і знищив об'єкт.

Два джерела повідомили, що Ізраїль заздалегідь поінформував адміністрацію президента США Джо Байдена про чутливу операцію, і в Америці не заперечували проти неї. При цьому у Білому домі коментарів для агентства не дали. 

Як було знищено завод

Axios пише, що спецпідрозділ Ізраїлю застав зненацька сирійських охоронців на об'єкті і вбив кількох з них під час рейду. Одне з джерел уточнило, що жоден іранець чи бойовик «Хезболли» не постраждав.

За словами ще двох джерел, спецназ використав привезену із собою вибухівку, щоб підірвати підземний об'єкт зсередини, включно зі складним обладнанням.

Джерело Axios додало, що мета авіаударів полягала в тому, щоб перешкодити сирійським військовим направити підкріплення в район, де був розташований підземний завод.

Що відомо про завод у Сирії

Два джерела, які мають безпосереднє знання справи, повідомили Axios, що іранці розпочали будівництво підземного об'єкта у співпраці з «Хезболлою» та Сирією в 2018 році після того, як серія ізраїльських авіаударів знищила більшу частину інфраструктури з виробництва іранських ракет у Сирії.

За даними джерел, іранці вирішили побудувати підземний завод глибоко всередині гори в Мас'яфі, оскільки він був би непроникним для авіаударів Ізраїлю.

Джерела стверджують, що іранський план полягав у виробництві високоточних ракет на цьому захищеному об'єкті неподалік кордону з Ліваном, щоб процес постачання «Хезболлі» в Лівані міг здійснюватися швидко і з меншим ризиком ізраїльських авіаударів.

У свою чергу розвідслужби Ізраїлю виявили процес будівництва та стежили за ним понад п'ять років під кодовою назвою «Deep Layer». Ізраїльтяни зрозуміли, що не зможуть знищити об'єкт авіаударом, і їм знадобиться наземна операція.

За словами одного з джерел, ізраїльські військові розглядали можливість проведення подібної операції щонайменше двічі за останні роки, але її не схвалили через високий ризик.

Нагадаэмо, режим Асада заявив, що Ізраїль завдав 15 авіаударів по кількох містах Сирії, включаючи Дамаск, Хомс, Хаму і Тартус, унаслідок чого щонайменше чотири людини загинуло, 15 поранено. За даними видання, внаслідок авіаударів по околицях міста Масяф у провінції Хама, загинуло чотири людини, щонайменше 15 отримали поранення.

До слова, незмінний з 2000 року так званий президент Сирійської Арабської Республіки Башар аль-Асад потай перебрався до РФ і під особисті гарантії безпеки від Володимира Путіна мешкає в Петербурзі. Причиною від'їзду стало занепокоєння Асада власною безпекою через загрозу з боку Ірану, написала в неділю, 25 серпня 2024 року, Turkiye Gazetesi.

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Теги: завод Сирія балістичні ракети Іран Ізраїль

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