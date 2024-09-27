Ізраїль намагався ліквідувати лідера «Хезболли» – CNN

За даними CNN, ізраїльські військові працюють над тим, щоб перевірити, чи вдалося вбити Насраллу в результаті удару

Під час атаки на головний штаб «Хезболли» у Бейруті Ізраїль намагався знищити Насраллу

Ізраїль за допомогою сьогоднішнього удару по Бейруту намагався ліквідувати лідера «Хезболли» Хасана Насраллу. Про це повідомляє CNN.

Як розповів виданню неназваний ізраїльський чиновник, під час атаки на головний штаб «Хезболли» у Бейруті Ізраїль намагався знищити Насраллу.

За словами співрозмовника CNN, ізраїльські військові працюють над тим, щоб перевірити, чи його вбили в результаті удару.

Водночас арабські ЗМІ пишуть, що Насралла живий, а «Хезболла» незабаром опублікує заяву про ізраїльську атаку.

Ізраїль наніс прямий удар по головному штабу «Хезболли» в Бейруті, – ЦАХАЛ pic.twitter.com/oliwde86Mn — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) September 27, 2024

Нагадаємо, Армія оборони Ізраїлю завдала точного удару по центральній штаб-квартирі «Хезболли», розташованій під житловими будинками в самому центрі Бейрута, в районі Дахіє.

Раніше прем'єр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, якщо Іран атакує Ізраїль, то ЦАХАЛ завдасть удару у відповідь.

Як повідомлялося, ескалація конфлікту між Ліваном та Ізраїлем посилилася після того, як ізраїльська армія вдарила 30 липня по південному передмісті Бейрута в районі Харет Хрейк, внаслідок якого було повністю зруйновано житловий будинок. Загинуло семеро людей, включаючи високопоставленого командира «Хезболли» Фуада Шукра. У серпні лідер «Хезболли» Хасан Насралла заявив, що дії Ізраїлю «перейшли всі червоні лінії» і відповідь на подібну атаку буде здійснена найближчим часом. В Ізраїлі, своєю чергою, попередили, що будь-які дії агресії проти Ізраїлю можуть призвести до масштабних руйнівних наслідків для Лівану.

До слова, «Хезболла» вперше за довгий час вирішила завдати ракетного удару по столиці Ізраїлю. Війська країни перехопили ракету, яка, за їх словами, летіла у напрямку житлового кварталу. Це перший випадок в історії, коли терористи угруповання «Хезболла» обстріляли Тель-Авів. На щастя, ракета була успішно перехоплена системою протиповітряної оборони ЦАХАЛ. Відразу після ракетної атаки пускову установку на півдні Лівану було знищено.