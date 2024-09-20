«Професійну армію росіяни майже втратили»: ЗСУ про ситуацію біля Торецька

Біля Торецька в Донецькій області ситуація залишається напруженою, однак, ЗСУ контролюють її

Росіяни біля Торецька намагаються витіснити українські війська з їхніх позицій, проводячи регулярно штурми. Однак, професійна армія окупанта майже повністю вже знищена. Про це повідомив військовослужбовець ЗСУ Євген Ієвлєв в ефірі «Еспресо».

Також військовий заявив, що поблизу Торецька бойові дії та зіткнення можуть тривати ще місяцями. На цій ділянці фронту посадки часто переходять із рук в руки, але такий натиск РФ не означає професійність армії окупанта, а те, що у ворога немає дефіциту особового складу. Для штурмів росіяни постійно використовують нову піхоту, яка надходить на фронт.

Однак, не дивлячись на те, що у ворога є великий запас живої сили, під час війни в Україні він майже повністю втратив свої елітні та професійні війська.

«Не дуже люблю міфи про те, що ворог недолугий, але щодо професійної армії, то професійну армію ворог майже втратив. Однак справа не в тому, професійні вони чи ні, елітні чи не елітні. Річ у тому, що їх достатньо», – наголосив Ієвлєв.

За словами військовослужбовця, біля Торецька окупанти вже не допускають таких помилок, як раніше під Авдіївкою, де кидали на штурм підрозділи у складі 50-70 військових.

«Росіяни постійно повзуть вночі, намагаючись зайти в посадку невеликими групами до 10 людей та намагаються закопатися», – вказує він.

Нагадаємо, раніше Сухопутні війська Збройних сил України показали моторошні світлини міста Торецьк Донецької області.

Кількома днями раніше ЗСУ повідомляли, що противник докладає максимальних зусиль, аби просунутись вздовж вулиці Дзержинського у Торецьку, діючи з боку села Північне. На даний момент запеклі бої тривають у районі Хлібокомбінату та Виправної колонії.

Також військові повідомляли, що маленький Торецьк теж став поперек горла окупантам і навіть їхнє просування через Нью-Йорк на Невельське вже кілька разів раптом приносило великі проблеми.