Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

«Професійну армію росіяни майже втратили»: ЗСУ про ситуацію біля Торецька

Стьопа Гафтко
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
«Професійну армію росіяни майже втратили»: ЗСУ про ситуацію біля Торецька
На Торецькому напрямку ворог втратив професійну армію
фото з відкритих джерел

Біля Торецька в Донецькій області ситуація залишається напруженою, однак, ЗСУ контролюють її

Росіяни біля Торецька намагаються витіснити українські війська з їхніх позицій, проводячи регулярно штурми. Однак, професійна армія окупанта майже повністю вже знищена. Про це повідомив військовослужбовець ЗСУ Євген Ієвлєв в ефірі «Еспресо».

Також військовий заявив, що поблизу Торецька бойові дії та зіткнення можуть тривати ще місяцями. На цій ділянці фронту посадки часто переходять із рук в руки, але такий натиск РФ не означає професійність армії окупанта, а те, що у ворога немає дефіциту особового складу. Для штурмів росіяни постійно використовують нову піхоту, яка надходить на фронт.

Однак, не дивлячись на те, що у ворога є великий запас живої сили, під час війни в Україні він майже повністю втратив свої елітні та професійні війська.

«Не дуже люблю міфи про те, що ворог недолугий, але щодо професійної армії, то професійну армію ворог майже втратив. Однак справа не в тому, професійні вони чи ні, елітні чи не елітні. Річ у тому, що їх достатньо», – наголосив Ієвлєв.

За словами військовослужбовця, біля Торецька окупанти вже не допускають таких помилок, як раніше під Авдіївкою, де кидали на штурм підрозділи у складі 50-70 військових.

«Росіяни постійно повзуть вночі, намагаючись зайти в посадку невеликими групами до 10 людей та намагаються закопатися», – вказує він.

Нагадаємо, раніше Сухопутні війська Збройних сил України показали моторошні світлини міста Торецьк Донецької області.

Кількома днями раніше ЗСУ повідомляли, що противник докладає максимальних зусиль, аби просунутись вздовж вулиці Дзержинського у Торецьку, діючи з боку села Північне. На даний момент запеклі бої тривають у районі Хлібокомбінату та Виправної колонії.

Також військові повідомляли, що маленький Торецьк теж став поперек горла окупантам і навіть їхнє просування через Нью-Йорк на Невельське вже кілька разів раптом приносило великі проблеми.

Читайте також:

Теги: окупанти армія Торецьк військові фронт ворог росіяни

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Магнус Карлсен
Шахіст, який отримав нагороду найкращого гравця за 100 років, висловився про росіян і білорусів
Сьогодні, 08:29
ЗСУ активно відбивають росіян із Покровська
Битва за Покровськ буде кульмінацією кампанії Москви – The Guardian
18 вересня, 23:46
Автівки, понівечені в результаті обстрілу
Росіяни обстріляли два райони Дніпропетровщини, є загиблий та поранені
18 вересня, 19:43
Організатори фестивалю не вбачали у фільмі наявність російської пропаганди та збиралися його презентувати попри протести
Санкції проти в Росії в IT-галузі, скасування показу російського фільму в Торонто: головне за ніч
13 вересня, 07:19
Більшість компонентів для ракет Росії виготовляється лише на одному підприємстві – «ОДК-Сатурн»
Іранські ракети у Росії: новий рівень загрози для України?
12 вересня, 14:10
Америка та Європа шукають нові рішення для ППО України
Новий етап у ППО: США та Європа шукають заміну для України 
9 вересня, 09:42
Окупанти атакували Одещину в ніч проти 8 вересня
«Шахеди» пошкодили готельно-ресторанний комплекс на Одещині
8 вересня, 15:58
7 вересня – День воєнної розвідки України
День воєнної розвідки. Коли мудрі панують над зорями
7 вересня, 15:00
Росіяни показово звертаються зі словом «здравствуйтє»
Росіяни на Паралімпіаді провокують українських спортсменів
1 вересня, 01:53

Події в Україні

На озброєнні ЗСУ з'явився унікальний всюдихід-амфібія (фото)
На озброєнні ЗСУ з'явився унікальний всюдихід-амфібія (фото)
«Професійну армію росіяни майже втратили»: ЗСУ про ситуацію біля Торецька
«Професійну армію росіяни майже втратили»: ЗСУ про ситуацію біля Торецька
Росія направила «Шахед» у бік Хмельницької АЕС
Росія направила «Шахед» у бік Хмельницької АЕС
Не лише Київ: названо регіони, які потерпають від забрудненого повітря
Не лише Київ: названо регіони, які потерпають від забрудненого повітря
Львівщина та Черкащина оговтуються від атаки «Шахедів» (фото)
Львівщина та Черкащина оговтуються від атаки «Шахедів» (фото)
Нічні вибухи на Рівненщині: що відомо про наслідки
Нічні вибухи на Рівненщині: що відомо про наслідки

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
60K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 20 вересня: ситуація на фронті
24K
Карта повітряних тривог України онлайн 20 вересня 2024
20K
Названі найбагатші країни світу: Швейцарія поступилась своїм місцем іншій державі
18K
20 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
16K
Транзит газу в обмін на АЕС. Експерт пояснив, як треба домовлятися українській владі
5956
Глава МЗС Польщі пропонує віддати Крим під мандат ООН: реакція Меджлісу

Новини

Сонячно та до 22°C тепла: прогноз погоди на 20 вересня
Сьогодні, 05:00
20 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Як маскуються іранські ракети «Фатх», які були передані Росії. Пояснення експерта
Вчора, 16:18
Купа брухту та «мінус» спостережний пункт: прикордонники показали, як нищать окупантів
Вчора, 12:36
МЗС Польщі запропонувало передати Крим ООН, щоб провести там «чесний референдум»
Вчора, 10:32
Без опадів та до 26°С тепла: прогноз погоди на 19 вересня
Вчора, 05:00

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua