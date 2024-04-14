Стало відомо, скільки молодих французів готові воювати в Україні

62% опитаних вважають за доцільне відновити загальну військову службу, яку Франція скасувала у 1997 році

Молоді люди були б готові стати до лав армії і воювати на території України, якби це було потрібно для захисту Франції

Кожен другий серед французької молоді були б готові стати до лав армії і воювати на території України, якби це було потрібно для захисту Франції. Такі результати опитування днями опублікували у Франції. Цифри наводить низка французьких ЗМІ, серед яких Le Parisien.

Дослідження проводили на замовлення Інституту стратегічних досліджень військової школи (IRSEM) та Загального управління з питань міжнародних відносин і стратегії (DGRIS) – органів у структурі Міноборони Франції. Його результати опублікували 12 квітня, а збір даних проводився вже багато місяців тому.

Керівниця дослідження Анн Мюксель проаналізувала серію опитувань, серед яких анкетування, проведене Ipsos серед 2300 французів 18-25 років ще влітку 2023 року.

У ньому було запитання «Якби захист Франції потребував її участі у війні в Україні, чи готові були б ви долучитися для захисту вашої країни». 51% опитаних, серед яких і хлопці, і дівчата, відповіли ствердно, з яких 17% дали максимально впевнену відповідь і 34% відповіли «напевно так».

У питанні без згадок України 57% опитаних висловили готовність взяти у руки зброю для захисту Франції у разі війни.

Близько третини опитаних, 31%, прихильно ставляться до потенційної участі французьких військ у війні на боці України, тоді як серед покоління 50+ таких 17%.

62% опитаних вважають за доцільне відновити загальну військову службу, яку Франція скасувала у 1997 році.

Французькі ЗМІ зауважують, що збір даних проводився задовго до публічних слів президента Емманюеля Макрона про те, що він не виключає залучення військ західних союзників в Україні, що спричинило бурхливі дискусії та хвилю публічних заперечень від більшості європейських столиць.