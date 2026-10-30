Сибіга анонсував зміни в роботі консульств: деталі

Міністерство закордонних справ відреагувало на скарги українців, які зіткнулися з труднощами під час запису на прийом

Міністерство закордонних справ України посилить закордонні дипломатичні установи 46 додатковими посадами. Більшість із них спрямують на консульський напрям, щоб покращити доступність та якість обслуговування українців за кордоном. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу МЗС.

Відповідне рішення анонсував міністр закордонних справ Андрій Сибіга. За його словами, потреба у збільшенні кількості працівників консульських установ виникла через значне зростання кількості українців, які перебувають за межами держави.

фото: МЗС

«Мільйони українців сьогодні перебувають за кордоном. Відповідно зростає потреба в доступних і якісних консульських послугах, а також у своєчасній допомозі та підтримці наших громадян», – зазначив міністр.

Сибіга пояснив, що розподіл додаткових кадрових ресурсів здійснюватимуть залежно від потреб конкретних дипломатичних установ. Зокрема, враховуватимуть кількість українців у відповідних країнах, інтенсивність звернень громадян та фактичне навантаження на працівників.

За словами міністра, головним завданням кадрового посилення стане покращення якості консульського обслуговування. «Кожна нова посада має давати відчутний результат для громадян», – підкреслив глава МЗС.

Водночас конкретного переліку країн, у яких збільшать кількість працівників українських дипломатичних установ, наразі не оприлюднили.

Очільник зовнішньополітичного відомства також повідомив, що після завершення необхідних процедур МЗС оголосить конкурси на заміщення відповідних посад.

Інформацію про умови участі, вимоги до кандидатів та порядок проведення конкурсів опублікують на офіційних інформаційних ресурсах Міністерства закордонних справ України.

Окремо Сибіга звернув увагу на скарги українців, які стикаються з труднощами під час запису на прийом до консульських установ. За його словами, кадрові можливості дипломатичної служби не встигали за збільшенням кількості громадян, які потребують відповідних послуг.

«Із 2022 року кількість українців за кордоном різко зросла, тоді як кадрові можливості консульської служби не збільшувалися відповідними темпами. Рішення про 46 додаткових посад є, зокрема, нашою відповіддю на критику та запити громадян», – зауважив міністр.

Нагадаємо, раніше Міністерство закордонних справ України розширило можливості системи «е-Консул» для громадян, які перебувають за кордоном. Із 20 серпня 2025 року всі 120 закордонних дипломатичних установ, що надають консульські послуги, запровадили електронне подання документів для вчинення нотаріальних дій. Завдяки цьому українці можуть заздалегідь подавати необхідну інформацію та документи онлайн, а особисто відвідувати консульство лише для завершення оформлення.