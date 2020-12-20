Генеральний хірург США прокоментував появу нового штаму коронавірусу

Медик зазначив, що віруси мутують постійно

Генеральний хірург США Джером Адамс прокоментував появу нового штаму коронавірусу у Великій Британії, через який багато країн припинили з нею авіасполучення.

Лікар виступив в ефірі телеканалу CBS.

Медик, чия посада відповідає посаді головного санітарного лікаря в Україні, закликав бути уважнішим нового штаму.

«Віруси мутують постійно. Якщо це більш заразна мутація, це означає, що нам потрібно бути набагато уважнішими, поки ми чекаємо вакцинації», – підкреслив він.

Адамс також зазначив, що процес вакцинації від Covid-19 буде складнішим, ніж будь-коли в досвіді країни, особливо з точки зору логістики. При цьому помічник міністра охорони здоров'я, адмірал Бретт Джіруар додав, що приводу для введення нових обмежень в США поки немає.

Раніше було відомо, що за межами Великої Британії новий штам коронавірусу був виявлений в Данії, Нідерландах та Австралії. 20 грудня також в Італії зафіксовано випадок зараження мутованим типом коронавірусу.

Зазначимо, що ВООЗ закликає Європу посилити контроль через мутацію коронавірусу.

Уряд Нідерландів вже заявив, що найближчими днями почне роботу з іншими країнами-членами Євросоюзу для вивчення можливого поширення нового штаму. Крім того, країна закрила авіасполучення з Великобританією до 1 січня.

Слідом за Нідерландами авіарейси відміняють в Німеччині, Австрії, Італії та Бельгії.

Нагадаємо, з 20 грудня у Лондоні і в двох графствах на південно-сході Англії – Ессексі і Кенті діє четвертий рівень карантину. Обмеження, введені в регіонах Британії, пов'язані із збільшенням захворюваності Covid-19, а також новим різновидом коронавіруса, який поширюється швидше.

Також стало відомо, що уряд Ізраїлю заборонив в’їзд до країни іноземних громадян з Великобританії, Данії та Південноафриканської Республіки.

Раніше у грудні ВООЗ оцінила небезпеку нової мутації коронавірусу SARS-CoV-2, виявленої у Великій Британії. За інформацією фахівців, вона більш заразна, але в цілому не змінює рівень небезпеки захворювання.

До слова, в Україні за добу 19 грудня коронавірусне захворювання підтвердили у 8325 людей. Водночас 6626 людей одужали та 116 – померли від ускладнень.

Коронавірус в Україні

Всього 964

Одужали 581

Хворіють 366

Померли 16