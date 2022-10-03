Страйк може паралізувати роботу паризького аеропорту

Страйк в аеропорту Париж-Бове може відбутися 4 і 6 жовтня

Профспілки готують страйк в аеропорту Париж-Бове

Французькі профспілки CFDT і Unsa оголосили про страйк в аеропорту Париж-Бове, який може призвести до великих збоїв в авіасполученні 4 і 6 жовтня. У понеділок пройде остання зустріч з керівництвом, щоб спробувати врегулювати кризу. Про це повідомляє Le Parisien.

«CFDT і Unsa подали повідомлення про страйк на вівторок, 4 жовтня, і четвер, 6 жовтня. Якщо цей страйк підтримує значна частина з 233 співробітників летовища, рух перону аеропорту може бути дуже серйозно порушено, навіть паралізовано», – зазначає видання.

Водночас профспілки та виконавча рада Sageb (компанія з управління та експлуатації аеропорту Бове), яка керує аеропортом, повинні зустрітися у понеділок, щоб спробувати врегулювати кризу. Однак, пише видання, позитивний результат цієї зустрічі передбачити важко, якщо врахувати, що остання така зустріч, минулої п’ятниці, закінчилася безрезультатно.

Зазначається, що серед вимог профспілок – знову справа щодо угоди про розподіл прибутку 2019 року, хоча зараз вона є предметом судового розгляду.

«Ця угода про участь у прибутку 2019 року, підписана у 2017 році, передбачала розподіл прибутку. Керівництво в односторонньому порядку змінило пакет, і замість того, щоб розподілити 1,5 мільйона євро прибутку, зібраного того року, виплатило лише 300 тис. євро працівникам. Ми вимагаємо виплати заборгованих нам 1,2 мільйона євро», – заявив представник профспілки Unsa Марк Сліо.

Ще один запит профспілок – «виплата премії Макрона в розмірі 2400 євро» і «загальне підвищення зарплати на 10%, щоб не відставати від інфляції», – зазначають профспілки.

У програмі переговорів також підписання нової угоди про розподіл прибутку.

Однак Sageb хоче бути оптимістом. «Ведуться переговори, щоб спробувати знайти сприятливий результат до вечора понеділка. Ми мобілізовані, щоб уникнути цього руху», – запевняє комерційний директор Sageb Едо Фріарт.

Нагадаємо, у Франції 29 вересня на заклик профспілок був проведений страйк і пройшли демонстрації проти пенсійної реформи та за збільшення заробітних плат.