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Росіяни у Франції жорстоко побили біженок із України: подробиці

Надія Клочко
glavcom.ua
Росіяни у Франції жорстоко побили біженок із України: подробиці
Росіяни напали на двох українок у Франції 11 вересня
фото: Volodymyr Kogutyak/Facebook

За даним представника української громади у Франції, конфлікт виник через те, що жінки слухали українську музику

У Франції росіяни побили двох біженок з Ізюма на Харківщині через те, що вони слухали українську музику. Жінки потрапили до лікарні. Про це повідомив віцепрезидент асоціації «Об'єднання українців у Франції» Володимир Когутяк на своїй сторінці у Facebook.

За інформацією представника української громади, напад на двох біженок із України стався у неділю ввечері, 11 вересня, у муніципалітеті Рокбрюн-Кап-Мартен на південному сході Франції. Як повідомив Володимир Когутяк, що жінок побили за те, що ті слухали українську музику.

Постраждалих доправили до медзакладу.

«Учора о 22:30 в Рокбрюн-Кап-Мартен росіяни побили двох українок з Ізюма за те, що вони слухали українську музику! Винних зараз розшукують!» – написав він.

Володимир Когутяк також прикріпив до свого допису фото постраждалих українок.

Росіяни у Франції жорстоко побили біженок із України: подробиці фото 1
Росіяни у Франції жорстоко побили біженок із України: подробиці фото 2

Посольство України у Франції наразі ніяк не коментує інцидент.

Росіяни у Франції жорстоко побили біженок із України: подробиці фото 3

Нагадаємо, раніше російська блогерка Юлія Прохорова (Чернишева), що мешкає в Німеччині, поплатилася відпусткою в Австрії після того, як оприлюднила в мережі відео, на якому вона знущалася з українок на вулиці міста. У своєму Telegram-каналі блогерка виклала відео, на якому вона переслідує двох українок вулицею та вигукує репліки на підтримку загарбницької війни Росії проти України. Українці почали масово подавати скарги на акаунти російської горе-блогерки у соцмережах та на різних сервісах. Наступного дня росіянка виявила, що її обліковий запис на Booking заблокували, а резерв на заброньоване житло в австрійському Відні скасували. 

Також повідомлялося, що у німецькому Лейпцигу невідомі намагалися підпалити дитячий садок, який відвідують діти українських біженців.

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Теги: біженці Франція

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