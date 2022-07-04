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    Соціум

    Стрілянина в Копенгагені. Стали відомі нові деталі

    Поліція закликала мешканців уникати район&nbsp;інциденту - Стрілянина в Копенгагені. Стали відомі нові деталі
    Поліція закликала мешканців уникати район інциденту

    Поліція повідомила про кількох загиблих

    У результаті стрілянини в торговельному центрі Field's у Копенгагені кілька людей загинуло і поранено. Такі дані представник поліції данської столиці навів під час пресконференції увечері 3 липня, повідомляє DW.

    За підозрою у злочині затримано одну людину. Йдеться про 22-річного данця, зазначив речник поліції. За його словами, ознак, що вказують на наявність інших стрільців, немає.

    Незабаром після стрілянини до місця події було стягнуто велику кількість правоохоронців. Над будівлею кружляв гелікоптер. Поліція закликала мешканців уникати район інциденту, а очевидців – зв'язатися із правоохоронними органами.

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    Стрілянина в Копенгагені. Стали відомі нові деталі
    Стрілянина в Копенгагені. Стали відомі нові деталі

    Торговельний центр Field's розташований на острові Амаґер. Цей квартал знаходиться між центром столиці та міжнародним аеропортом «Каструп».

    Мер Копенгагена Софі Гесторп Андерсен висловила глибоке занепокоєння через інцидент. «Ми поки точно не знаємо, скільки поранених чи загиблих, але ситуація вкрай серйозна», – написала вона у Twitter незабаром після перших повідомлень про напад.

    Міська влада перебуває у тісному контакті з поліцією, запевнила Андерсен.

    Раніше повідомлялося, що 3 липня в торговому центрі Копенгагена декілька людей отримали вогнепальні поранення.

    Згодом поліція повідомила про арешт одного підозрюваного, але без подробиць.

    Нагадаємо, 25 червня в Осло у барі London pub сталася стрілянина, в результаті якої двоє людей загинули та 14 отримали поранення.


    Теги: Данія поліція стрілянина
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    Стрілянина в Копенгагені. Стали відомі нові деталі