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    Думки вголос

    Про критичне мислення та візит Зеленського в Оман

    • Сергій Лещенко

      Народний депутат 8 скликання

    • Розсилка
    Про критичне мислення та візит Зеленського в Оман

    Замовний чартерний літак як доказ не працює. За великим рахунком, це таксі, тільки не на дорозі, а в небі

    Мовою оригіналу

    О критическом мышлении

    При всем уважении, но если ты хочешь провести секретную встречу с Патрушевым, то вряд ли будешь потом возвращаться домой его бортом.

    И Патрушев не имеет отношения к выработке политики в украинском векторе - этим на тот момент уже много месяцев занимался Дмитрий Козак.

    А заказной чартерный самолёт как улика не работает. По большому счету, это такси, только не на дороге, а в небе. Кого он везёт до тебя и кого повезёт после, не знает никто. В данном случае бронь на перелёт из Омана в Киев делалась уже после прилета самолета в Оман из Москвы.

    И очевидно, что в условиях срочного возвращения президента в Киев брали тот борт, который был доступен, у которого был ближайший слот на вылет из Омана и коридор до Украины.

    Поставьте эксперимент - когда будете садиться в такси или убер, узнавайте, кто на нем приехал до вас и откуда.

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    Джерело: блог Сергія Лещенка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    літак Володимир Зеленський Оман
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