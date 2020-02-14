Про критичне мислення та візит Зеленського в Оман
Замовний чартерний літак як доказ не працює. За великим рахунком, це таксі, тільки не на дорозі, а в небі
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О критическом мышлении
При всем уважении, но если ты хочешь провести секретную встречу с Патрушевым, то вряд ли будешь потом возвращаться домой его бортом.
И Патрушев не имеет отношения к выработке политики в украинском векторе - этим на тот момент уже много месяцев занимался Дмитрий Козак.
А заказной чартерный самолёт как улика не работает. По большому счету, это такси, только не на дороге, а в небе. Кого он везёт до тебя и кого повезёт после, не знает никто. В данном случае бронь на перелёт из Омана в Киев делалась уже после прилета самолета в Оман из Москвы.
И очевидно, что в условиях срочного возвращения президента в Киев брали тот борт, который был доступен, у которого был ближайший слот на вылет из Омана и коридор до Украины.
Поставьте эксперимент - когда будете садиться в такси или убер, узнавайте, кто на нем приехал до вас и откуда.
Джерело: блог Сергія Лещенка